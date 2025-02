Paritarias: debuta la UEPC y Llaryora ya tiene la primera oferta

El gremio docente fue convocado por el Ejecutivo para mañana, con el objetivo definir una nueva mejora salarial. El sindicato ya anticipó que buscará una recomposición real de los haberes, tras haber perdido poder de compra en los últimos años. Por su parte, la Provincia comenzará la negociación con una propuesta inicial que, sin embargo, estará abierta a debate. ¿Cuál es el acuerdo que propondrá el Gobierno?. Los salarios le ganaron a la inflación en 2024, según el Indec



Por Alfredo Flury



El Gobierno de Córdoba se reunirá mañana con la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) para definir un nuevo incremento salarial que deberá operar desde el sueldo de febrero, inclusive, y que en principio involucraría un acuerdo semestral, en línea con el último convenio firmado.

El primer encuentro paritario fue confirmado por el propio gremio docente que, “desde el vamos”, ya planteó cuáles serán sus reclamos de cara a la negociación.

Concretamente, en un comunicado, el sindicato enumeró: “Exigiremos la recuperación del poder adquisitivo, el blanqueo de sumas no remunerativas acordado en 2024 y la jerarquización de los cargos directivos”.

“Asimismo, ratificaremos nuestra exigencia del fin del diferimiento a jubiladas/os, el cumplimiento del 82% móvil y la eliminación del descuento por doble beneficio (Art. 58). Además, insistiremos en el pago del adicional extraordinario que cobraron otros gremios estatales en enero”.

El gremio señaló que, “en caso de que exista una propuesta por parte del Gobierno, desde la Junta Ejecutiva Central de UEPC convocaremos al Plenario de Secretarias y Secretarios Generales para informar los detalles”.

En tanto, el Sadop, el gremio que nuclea a los docentes particulares, fue aún más allá y cuantificó la pérdida del poder adquisitivo de los salarios que, según indicaron, subió 97,19% en 2024, frente a una inflación de 117,8%.

De acuerdo con datos a noviembre de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, a los que accedió Comercio y Justicia, el sueldo bruto promedio de un docente era de 974.895 pesos, 124,2% mayor a un año atrás y aún por debajo de una inflación, que entonces acumuló 166% en la comparación interanual. Con todo, seguramente y tal como ocurrió con los jubilados, ya en diciembre o a más tardar en enero, pasarán a terreno positivo.

Como fuere, el Sadop directamente planteó que los aumentos deberían asegurar el nivel de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo que en enero, indicaron, llegó a 1,3 millón de pesos, cuando un salario inicial de una maestra de grado era de 785 mil pesos. En definitiva, la recomposición debería ser de 500 mil pesos en la práctica.

Además, el documento del Sadop apunta también a la importancia de un salario digno para garantizar la calidad educativa.

La propuesta oficial

En ese contexto, el Gobierno llegará a la mesa de negociaciones con una primera oferta. “El aumento para febrero y marzo inclusive deberá respetar la línea de los acuerdos ya firmados con otros gremios, como el SEP, que garantizan una suba conforme a la inflación”, adelantó a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo.

La idea es que esa misma dinámica se mantenga para los meses siguientes, aunque, a tenor de la evolución de la recaudación, podría haber subas extras que apunten a mejorar el poder adquisitivo perdido por los salarios el año pasado y también en 2023.

“Si otorgamos a los docentes incrementos por sobre la inflación en febrero y marzo, también deberíamos modificar los acuerdos cerrados con el resto de los gremios”, recordó el informante.

Tanto el SEP como los otros sindicatos con personería y con los que negocia la Provincia, cerraron acuerdos hasta marzo inclusive y sólo en abril volverán a sentarse a discutir.

Como fuere, todos miran con atención la paritaria docente porque, al fin y al cabo, es la que habitualmente “marca la cancha” para el resto, a fuerza de medidas de acción y paros que el año pasado fueron moneda corriente.

Hay una realidad insoslayable que la UEPC planteará desde el inicio: más allá de los magros salarios que perciben los educadores -aunque están entre los mejores del país, no dejan de ubicarse bajo la línea de pobreza para una familia tipo-, garantizar aumentos en línea con la inflación ya no sirve. Sí, seguramente, era un reaseguro en un año recesivo como 2023 o 2024, pero no para este año en el que la economía crecerá en torno a cinco por ciento y en el que la recaudación ya muestra claros signos de recuperación.

Concretamente, los ingresos de la Provincia subieron un uno por ciento real ya en noviembre; cinco por ciento, en diciembre, y nueve por ciento, en enero. En definitiva, la UEPC ahora buscará una mejora en línea con la recaudación, ancla que el propio Gobierno había fijado en tiempos de vacas flacas.

Seguramente en ese marco, la administración de Martín Llaryora no tendrá argumentos de peso para, esta vez, no otorgar una suba mayor a una inflación que, todo indica, seguirá desacelerando.

Límites

El gremio, como es habitual en su estrategia, presionará por un eventual no inicio del ciclo lectivo en caso de no alcanzar sus pretensiones. Sin embargo, a tenor de los pocos días que restan para que comiencen las clases, probablemente éstas se inicien y, si hay una medida, se aplicaría más adelante.

Por lo demás, los alfiles de Llaryora en la negociación, que será encabezada -una vez más- por el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, plantearán los límites a algunos de los reclamos.

Por ejemplo, que no hay margen para eliminar el diferimiento previsional, o el doble aporte del artículo 58 de la ley 10694 y mucho menos volver al 82% móvil que reclama la UEPC, esto es el 82% del bruto y no del neto, modalidad de pago que, por otra parte, ya fue convalidada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al hablar del denominado “núcleo duro” como límite para el cálculo del haber previsional.

En ese contexto, Consalvi y compañía argumentarán que, mientras el Gobierno nacional no restituya los pagos mensuales a la Caja de Jubilaciones para cubrir parte del déficit, no hay manera de atender esos reclamos.

Por ahora, no hay una definición inminente sobre esa restitución, que se negocia bajo siete llaves en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, propuesto por la Nación a las provincias y al que Córdoba adhirió en diciembre pasado.

Los salarios crecieron en 2024, según Indec

El Índice de Salarios que mide la variación porcentual de los haberes de trabajadores registrados, privados y públicos, y de los informales, aumentó en diciembre 3,1%, esto es 0,4 punto porcentual por encima de la inflación, y cerró el año con un incremento de 145,5%, casi 28 puntos por delante del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El dato fue difundido ayer por el Indec, cerrando así la estadística anual para ese concepto.

En el desglose, todos los sectores tuvieron mejoras por sobre la inflación, aunque con matices.

Así, los privados registrados, subieron en diciembre 2,8% y 147,5% en el año. Los públicos, en tanto, aumentaron 1,7% en el último mes del año, esto es por debajo de la inflación, aunque en la comparación interanual, crecieron 119,3%.

Finalmente, los ingresos de los trabajadores informales subieron 6,8% en diciembre y 196,7% en el año, siempre según el organismo estadístico.