Obra pública: Llaryora mantendrá la fórmula de actualización de costos pese a la baja inflación

Por Alfredo Flury



El Gobierno de Córdoba no modificará la fórmula de actualización de costos para redeterminar los contratos de obra pública que, pese a la baja de la inflación, se mantendrá con un gatillo de 10%.

El dato fue confirmado a Comercio y Justicia por una fuente del Ejecutivo provincial, luego de que empresas contratistas plantearon una vez más a la Provincia reducir el porcentaje vigente, al menos a cinco por ciento, que era la cifra que regía hace varios años atrás.

En rigor, hasta fines del año pasado y mientras la inflación se mantuvo elevada, el gatillo de 10% era funcional a las empresas porque en poco tiempo llegaban a ese porcentaje.

Esa situación que fue una escena común durante varios años, quedó ahora expuesta y cuestionada por la drástica desaceleración de la inflación.

Sucede que, para llegar a 10% de suba de costos, deben pasar varios meses. Esa situación genera en las empresas un costo financiero.

En ese marco, y mientras no se cambie ese porcentaje, en la licitación de nuevas obras, las compañías oferentes cargarán en sus costos para elaborar los presupuestos, el eventual costo financiero que deriva de la vigencia de ese esquema de ajuste.

En la Provincia aducen que no se pasará a indexar por mes, como ya lo hace, por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires.

En realidad, no hay una argumentación contundente para justificar la continuidad de ese 10% vigente.

“Córdoba es de las pocas provincias que siguen sosteniendo en ritmo de obras y, en paralelo, paga en tiempo y forma las certificaciones y las redeterminaciones”, explicó a Comercio y Justicia una fuente oficial.

Desde las empresas coinciden en esa apreciación, en momentos en que la Nación paralizó la obra pública y que el resto de las provincias también redujeron el ritmo de trabajos de infraestructura.

No obstante, consideran que esa impronta de la administración de Martín Llaryora, no es un argumento para no modificar el porcentaje que dispare el gatillo.

Como fuere, hay cierta resignación sobre un cambio de ese esquema pese a las justificación razonable.

Mientras tanto, apuntan que en otras provincias se modificaron los porcentajes, por ejemplo en Santa Fe, se redujo a cinco por ciento.

La gestión Llaryora se jacta de tener presupuestado para este año un monto récord para realizar diferentes obras públicas, fondos que, entre otros, llegarán de la reciente colocación de un bono por 735 millones de dólares en el mercado externo, de los cuales más de 300 millones irán a financiar proyectos de infraestructura.

Índice de Obra Pública

Mientras tanto, ayer la Provincia informó datos del Índice de Obra Pública (IOP) que mide los aumentos de precios de 46 rubros y que sirve para actualizar los contratos de obra pública por mayores costos.

Según los datos informados para el mes de junio, las variaciones fueron dispares con alzas y bajas en los diferentes items.