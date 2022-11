Finalmente, luego de varias deliberaciones, el ministerio de Economía anunciará en las próximas horas un nuevo sistema para que los importadores utilicen sus propios dólares para importar mercaderías sin pedirle esos dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La instrumentación de esta medida es tal vez una de las más trascendentes de las anunciadas por Sergio Massa desde que llegó al ministerio de Economía, no sólo por lo novedosa sino porque se trata de una virtual eliminación del cepo cambiario para muchos sectores de la economía que no podían importar determinados insumos y materias primas, ya que se habilitará un sistema de importaciones con una ventanilla especial en la que no intervendrá el BCRA y la importación no pasará por el mercado oficial de cambios.

En el equipo económico han manifestado que la intención es cuidar las reservas internacionales del BCRA y una medida de este tipo apunta en esa dirección, ya que si el importador no logra la aprobación de ese ingreso de mercadería puede ingresar ese bien utilizando el dólar financiero en lugar de acudir al mercado oficial a buscar esos dólares.

El mecanismo se llamará «Sin acceso», porque el importador no deberá acceder al mercado único de cambios (MULC) para poder comprar esos dólares al valor oficial. La gran novedad es que si el importador no acude al BCRA y utiliza sus propios dólares estará pagando sus importaciones a un dólar a valores de Dólar MEP o del «contado con liqui», alrededor de 90 por ciento más que el valor del dólar oficial.

Algunos economistas advierten de que esto implica una virtual devaluación del peso para el sector importador y que existe el riesgo de que se traslade a los precios internos, potenciando la inflación. Otros señalaron que, de ocurrir ese traslado a precios, aquellos que puedan importar a dólar oficial y fijen sus precios de venta al valor de mercado, obtendrían ganancias extraordinarias a partir de acceder a un tipo de cambio subsidiado por el Estado.