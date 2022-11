Ivana Cavigliasso, presidente de la Cámara Argentina de Maní, precisó la posición de la organización empresarial en la última Exposición de la Sociedad Rural de Río Cuarto, hace pocas semanas. Allí afirmó que “es muy necesario que contemos con una mejora en el tipo de cambio porque la ecuación es muy ajustada”.

No dudó en destacar que “debería haber un dólar maní. Lo charlamos en la cámara y verdaderamente es necesario porque el tipo de cambio con el que venimos trabajando no nos favorece. Hoy hay números demasiado finos, con poca rentabilidad y hay que tener una muy buena cosecha para que cierre la ecuación. Nos manejamos con el tipo de cambio oficial menos retenciones y cuando nos damos vuelta para comprar hay que responder con otro tipo de cambio para todo lo que sean insumos. Por eso un dólar maní creemos que sería muy oportuno”, afirmó, en ocasión de una presentación en la carpa Origen Río Cuarto, de la Rural.

En ese punto remarcó que hay otra materia pendiente, que es la declaración del maní como economía regional, lo que además tendría impacto sobre retenciones.

«Es un capítulo que seguimos trabajando mucho desde la Cámara. Y junto con eso una baja en las retenciones. Teníamos 12%; en 2020 logramos una reducción a siete por ciento y el año pasado, desde enero, pasamos a 4,5% en el crudo; el maní blanchado lleva una menor alícuota ya que implica un proceso industrial y un agregado de valor que no era reconocido en los porcentajes de derechos de exportación. Ahora tenemos una alícuota de tres por ciento para ese producto. Y en los más elaborados que tenían 5% logramos eliminar los derechos de exportación. Pero tenemos que terminar con todas las retenciones para el maní porque claramente se trata de una economía regional. Pensemos que somos 20 empresas las que formamos parte de la Cámara. Es un sector muy chico, pero pujante y que exporta algo más de US$ 1.000 millones por campaña», expresó la referente sectorial.

«Estamos trabajando en la Cámara de Diputados y de Senadores para que, mediante una ley, nos reconozcan como economía regional porque el problema es que estamos dentro de la ley de granos y entonces cada cosa que sucede en la economía del país quedamos a merced», recordó, para subrayar luego que «queremos diferenciarnos porque somos distintos. En el maní no se trata de cosechar y listo, dejarlo en el campo. Hay que llevarlo rápidamente a las plantas, debe ser acondicionado y procesado para ir a cámaras de frío para su conservación. Todo lo que mueve el maní es muy grande», explicó.

Consultada por la prensa especializada sobre la última campaña, «entre heladas tempranas y falta de gasoil en la cosecha», Cavigliasso contó que «cerramos con resultados positivos un período de cosecha con un clima que nos acompañó; nunca tuvimos que parar el proceso por lluvia y eso acortó mucho los tiempos. Hoy toda esa producción está en las plantas en pleno proceso para exportación. Y ya arranca la nueva campaña el próximo mes para lo cual estamos esperando las lluvias. Digamos que la última fue una buena cosecha, aunque las heladas tempranas tuvieron su impacto. Lo agarró todavía en la planta y paró el crecimiento, lo que termina afectando. Pero estamos en valores similares a la campaña anterior. Y siempre la calidad es buena, lo que nos permite jugar en los primeros lugares del mundo. Siempre recordando que Argentina es el primer exportador mundial, con un adicional porque 70% de la producción argentina va al mercado europeo, que es el más exigente del mundo», relató la dirigente.

Sobre la próxima campaña, Cavigliasso admitió que «se estima que habrá una reducción del área de siembra de entre un 10 y un 15 por ciento», no sólo por el clima, sino por factores como el valor de los alquileres de campos, «que están muy caros y sembrar maní es un tanto riesgoso, comparado con otras opciones. Entonces por ahí hay que achicarse un poquito para estar más seguros».

Cavigliasso confirmó además que «95 por ciento del maní se va afuera» del país. «Pero eso es lo que estamos trabajando desde la cámara, con esta promoción del “maní para mí”, que apunta a destacarlo como un superalimento. Siempre estuvo asociado erróneamente a que el maní engorda, que se consume sólo con la cerveza, y la verdad es que tiene un montón de beneficios y la gente de a poco comienza a ampliar su consumo. Estamos avanzando mucho en eso», anticipó.