Moody’s ratificó notas a Llaryora y Passerini pero alerta sobre la deuda en dólares

La agencia afirmó las calificaciones vigentes para ambas administraciones, con perspectiva estable. En el caso de la Provincia, destaca su fortaleza fiscal. Para el municipio, pondera los esfuerzos para racionalizar el gasto y lograr superávit primario en los últimos dos ejercicios. Sin embargo, en ambos casos, llama la atención sobre la elevada exposición de la deuda en moneda dura. ¿Cómo impactaría el reparto automático de ATN, según el Ieral?

Por Alfredo Flury



La agencia Moody’s Local Argentina ratificó las calificaciones en moneda local y extranjera para la Provincia de Córdoba y en moneda local para la Municipalidad de Córdoba, destacó las fortalezas de ambas administraciones pero también alertó sobre el riesgo de la alta exposición de la deuda en dólares, particularmente de la gestión de Martín Llaryora.

En el caso de la Provincia, Moody´s confirmó la nota AA-.ar con perspectiva estable.

“La perspectiva estable se basa en que no se esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios en el corto y mediano plazo”, indicó el informe.

Argumento

Las calificaciones de la provincia consideran su perfil de vencimientos de deuda, así como la evolución de sus resultados fiscales, tras mantener una consistente disciplina fiscal a lo largo del tiempo. No obstante, la mayor parte de su deuda aún se encuentra denominada en moneda extranjera, y es probable que la Provincia necesite acceder a diversas fuentes de financiamiento para poder hacer frente a los vencimientos de capital en los próximos años y a la vez, mantener niveles adecuados de inversión en obra pública, señaló la agencia.

Emisión

En el documento, se destaca que recientemente la Provincia ha emitido un nuevo título de deuda en el mercado internacional por US$725 millones que devengará una tasa de interés de 9,75% y cuya fecha de vencimiento operará en 2032.

Parte de los fondos provenientes de la colocación se utilizó para una operación de administración de pasivos que le permitió extender plazos y reducir la carga de vencimientos en el corto plazo. En este marco, la Provincia procedió a recomprar -según los términos de la oferta realizada y en función de la aceptación por parte de los tenedores- 69,82% del monto en circulación del CO24D (por un valor aproximado de US$360,3 millones). El remanente de los fondos obtenidos será aplicado a obras de infraestructura, de acuerdo con lo establecido en los documentos de la emisión.

“De cara al futuro, esperamos que, conforme se normalicen las variables macroeconómicas, los resultados fiscales se compriman. Tanto los componentes del gasto como los ingresos se recuperarán gradualmente en términos reales, a medida que la actividad económica se recupere y se consolide el proceso de desaceleración inflacionaria que se viene observando desde el año anterior”, prosiguió el informe.

En años anteriores, los Gobiernos Locales y Regionales (GLR) enfrentaron un contexto económico y social desafiante debido a la escalada inflacionaria, la escasez de reservas internacionales y la incertidumbre política. A partir de 2024, se produjeron cambios estructurales que han impactado de diversas formas a los gobiernos subsoberanos. En 2025, nuestro escenario base contempla una normalización gradual de las principales variables macroeconómicas.

Finalmente, Moody’s menciona entre las fortalezas crediticias, una economía local diversificada, lo cual brinda soporte a la recaudación de ingresos propios, también un historial sostenido de resultados operativos y financieros positivos y una baja proporción de gastos en personal en relación a jurisdicciones comparables.

En cuanto a las debilidades crediticias, enumera la importante exposición a deuda en moneda extranjera y el débil ambiente operativo de Argentina, factor común a todas las jurisdicciones dentro del territorio nacional.

Factores que pueden generar una mejora de la calificación, apunta una disminución de la proporción de deuda en moneda extranjera.

Por el contrario, los factores que pueden generar un deterioro de la calificación, se encuentra la disminución sostenida de la proporción de recursos propios y el deterioro de las métricas fiscales por encima de lo esperado.

Municipio

En cuanto a la situación de la Municipalidad de Córdoba, Moody´s también ratificó las calificaciones vigentes, con perspectiva estable, entre ellas el Programa de Letras del Tesoro 2025 por un monto máximo en circulación de hasta 55.000 millones de pesos (y las series a emitirse dentro de él) ML A-1.ar.

Las calificaciones de la Municipalidad de Córdoba reflejan sus fortalezas crediticias y la tendencia sostenida a registrar márgenes operativos positivos.

El municipio “ha realizado esfuerzos en materia de racionalización del gasto durante los últimos ejercicios fiscales, alcanzando un superávit primario en los últimos dos ejercicios completos”.

En términos de endeudamiento, los niveles actuales se consideran moderados en comparación con otras jurisdicciones subnacionales. No obstante, desde el año pasado la Municipalidad enfrenta mayores presiones de liquidez dado que comenzó a afrontar cuotas de amortización de su título internacional denominado en moneda extranjera.

“Estas obligaciones han sido refinanciadas mediante colocaciones en el mercado local”, refiere el informe.

Como fortalezas crediticias, enumera la sólida base de ingresos propios respecto a otras jurisdicciones, los moderados niveles de deuda con relación a los ingresos totales y márgenes operativos positivos.

En tanto, como debilidades crediticias, observa el historial de déficits financieros recurrentes, la exposición a deuda en moneda extranjera y el débil ambiente operativo de Argentina, factor común a todas las jurisdicciones dentro del territorio nacional.

Por el contrario, la agencia señala entre los factores que pueden generar una mejora de la calificación, la mejora sostenida en resultados fiscales y la disminución de la proporción de deuda en moneda extranjera.

En cuanto a un posible deterioro, incluye la disminución sostenida de la proporción de recursos propios y el incremento en el riesgo de refinanciación.

Fondeo

La necesidad de financiamiento, particularmente por el lado del municipio, es indispensable en el corto plazo.

De hecho, debe afrontar, además del vencimiento de letras emitidas oportunamente, un nuevo pago de capital por 25 millones de dólares en septiembre, como parte de la cancelación del bono por 150 millones de dólares emitido durante la gestión de Ramón Mestre y luego reestructurado por Martín Llaryora en su tránsito como Intendente.

Para poder cubrir esos pagos, la comuna deberá emitir nueva deuda, ya sea en el mercado doméstico o en el mercado externo, si es que se abre la ventana para poder captar fondos en dólares y así poder pagar el remanente del título en divisas pendiente de la gestión Mestre.

El impacto de los ATN

En otro orden, un informe del Ieral de Fundación Mediterránea cuantifica el impacto fiscal del proyecto con media sanción en el Senado y apoyado por el gobernadores que propone, entre otros puntos, modificar el esquema de asignación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), eliminando la discrecionalidad actual en favor de un sistema automático de distribución basado en los criterios de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.

Según el estudio esa reforma implicaría para el Gobierno nacional un costo fiscal de $269.465 millones durante el segundo semestre de 2025.

En la actualidad, esos fondos son asignados discrecionalmente por el Ministerio del Interior para atender emergencias o desequilibrios financieros provinciales. No obstante, según explica el informe, “la tradición es una gran sub ejecución o, dicho de otra manera, que la Nación se apropia de la mayor parte de los recursos que ingresan al Fondo”.

Cómo se conforma el fondo ATN y cómo se ejecuta

El Fondo de ATN se forma, principalmente, con uno por ciento de la masa coparticipable neta y con uno por ciento del componente coparticipable del Impuesto a los Bienes Personales. Hasta 2017, también se incluía dospor ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Estos recursos, aunque se originan automáticamente a partir de la recaudación, son administrados en forma discrecional por el Poder Ejecutivo nacional.

De acuerdo con el informe del Ieral, entre enero de 2017 y junio de 2025 el Fondo ATN acumuló ingresos por $8,6 billones (en valores constantes de 2025), pero sólo se transfirieron a las provincias 48% de esos fondos. El restante 52% “quedó acumulado en las cuentas del gobierno nacional”.

El estudio también remarca que “cuando la recaudación no se distribuye en su totalidad en el período fiscal anual, si bien el Gobierno nacional no puede destinar los recursos a otros fines, los fondos no distribuidos disminuyen el gasto nacional y por ende pasan a formar parte del resultado fiscal”.

El comportamiento de baja ejecución tuvo su punto más alto en 2024. Ese año, el fondo devengado fue equivalente a 0,12% del PBI, pero sólo se distribuyó a las provincias 0,01% del producto. La diferencia -según Ieral- fue de $881.296 millones, que el gobierno nacional “evitó gastar” gracias a la subejecución. En caso de haber estado vigente el proyecto de ley, el informe señala que las provincias habrían recibido recursos por el equivalente a 0,07% del PBI.

A partir de la proyección de ingresos y la comparación con el promedio de asignaciones realizadas durante los últimos tres semestres, el Ieral calculó que la puesta en marcha del nuevo sistema en el segundo semestre de 2025 representaría un incremento de $269.465 millones en las transferencias a las provincias. “Realizando el mismo razonamiento numérico para 2025, el costo fiscal nacional sería del orden de 0,05% del PBI”, afirma el documento.

Este monto se compara con el superávit financiero esperado por el gobierno nacional para 2025, estimado en 0,4% del PBI. Por lo tanto, el impacto fiscal sería moderado pero concreto.

Por provincia

Según los cálculos, casi todas las provincias mejorarían su situación fiscal con el nuevo esquema. En total, las jurisdicciones pasarían de recibir $65.098 millones (promedio de los últimos tres semestres) a $334.563 millones en el segundo semestre de 2025. La diferencia de $269.465 millones representa el costo fiscal total del proyecto para ese período.

La provincia de Buenos Aires encabeza el listado con una diferencia positiva de $67.336 millones, seguida por Córdoba con $28.697 millones, Santa Fe con $24.647 millones, y Chaco con $15.214 millones.

Córdoba sería, además, la más beneficiada en términos relativos, ya que el aumento representa 2,5% adicional respecto a los recursos que recibe por coparticipación.