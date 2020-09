Moody’s elevó a estable la perspectiva de deuda de Córdoba, Mendoza y Río Negro

La calificadora de riesgo crediticio Moody’s elevó hoy de negativa a estable la perspectiva de la deuda de las provincias de Córdoba, Mendoza y Río Negro.

En un comunicado, la agencia dijo que la modificación se produjo tras el cambio de perspectiva de los bonos de la Argentina, tanto en moneda extranjera como local.

“El cambio de perspectiva a estable de Córdoba, Mendoza y Río Negro surge de una acción similar en las calificaciones de bonos soberanos de Argentina (en moneda local y extranjera). La perspectiva estable refleja la expectativa de Moody’s de que dados los detalles de la actual reestructuración de la deuda de estas provincias, los tenedores de bonos no afrontarán pérdidas que excedan el rango de 35-65%”, señaló el informe..

Moody’s, en cambio, mantuvo con perspectiva negativa a la deuda de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Tierra del Fuego, Chubut, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba.

“La perspectiva negativa de estos emisores refleja la incertidumbre relacionada con las pérdidas futuras para los inversores dada la etapa muy preliminar de la reestructuración de la deuda. Dado el alto nivel de incertidumbre hasta el momento, Moody’s señala que las pérdidas para los inversores podrían exceder el rango de 35-65% consistente con la calificación de Ca”, destacó el documento.

Moody’s aclaró que “en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la afirmación de la evaluación del riesgo crediticio base y las calificaciones de deuda de caa3/Caa3 incorpora el supuesto de Moody’s de que la CABA seguirá teniendo un perfil crediticio sólido con relación a sus pares a pesar de la expectativa de una contracción económica y un deterioro de los ingresos en 2020”.

Moody’s considera que “la CABA es resiliente a las restricciones de acceso al mercado de capitales porque no afronta necesidades de financiamiento significativa en el período 2020-21.

Al mismo tiempo, reconoce que el emisor no planea iniciar un proceso de reestructuración de la deuda”.

Finalmente, la agencia remarcó que “la perspectiva negativa para las calificaciones de la CABA refleja la expectativa de Moody’s de una mayor intervención en las finanzas de la Ciudad por parte del soberano, tal como queda evidenciado por los recientes cambios abruptos al régimen de coparticipación federal de impuestos”.