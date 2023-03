Brasil, principal economía latinoamericana, no observa por el momento una crisis del sistema financiero internacional con la caída del banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos, aseguró hoy el ministro de Economía brasileño, Fernando Haddad, quien elogió las medidas para atenuar el impacto tomadas por el Gobierno norteamericano.

«Aparentemente no va a generarse una crisis sistémica. Todavía no vi a nadie tratar este tema como la quiebra de Lehman Brothers», dijo Haddad al comentar la caída del banco privado del estado de California y compararlo con la crisis mundial de 2008 que provocó la peor crisis desde el crack de 1929 en el sistema financiero estadounidense.

Durante un seminario, Haddad consideró que «lo que está ocurriendo es grave y hay que observar el movimiento al final del día».

Principal economía latinoamericana y primer socio de la Argentina, Brasil espera con «cautela» los efectos en las «economías periféricas» sobre la quiebra del banco y el rescate de los ahorristas e inversores prometidos por el presidente estadounidense, Joe Biden.

Según Haddad, Estados Unidos «actuó bien el fin de semana» dando garantías a los ahorristas.

El ministro contó que dialogó sobre el escenario financiero y sus impactos con las titulares de los bancos públicos brasileño Caixa Económica Federal y Banco do Brasil y el titular del Banco Central, Roberto Campos Neto.