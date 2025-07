Milei sufrió un durísimo revés en el Congreso, confirmó que vetará y que hasta irá a la Justicia

Los bloques opositores y otros hasta ahora “dialoguistas” en el Senado, votaron tres leyes claves. La suba de jubilaciones, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. En tanto, los gobernadores consiguieron media sanción al reparto de ATN y una redistribución del impuesto a los combustibles. Furioso, el Presidente ratificó que vetará las normas y, llegado el caso, judicializará el tema. Argumenta vicios en la convocatoria de la sesión. Dura controversia en el seno del propio oficialismo. Córdoba recibiría $150 mil millones extra anuales



Por Alfredo Flury



El Gobierno nacional sufrió ayer un durísimo revés en el Congreso con la aprobación de tres leyes y la media sanción de otra, en todos los casos normas contrarias a la estrategia económica oficial y que según estimaron desde el propio Ejecutivo, implicarán un costo fiscal superior a dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Conocido el resultado, el presidente Javier Milei ratificó que vetará las leyes y que, en caso de ser confirmadas luego por el Congreso, recurrirá a la Justicia por entender que fueron sancionadas violentando disposiciones reglamentarias del Parlamento.

Como fuere, se trató de un golpe contundente a la Libertad Avanza. El revés que, en rigor ya se avizoraba, generó una inesperada controversia por redes sociales entre la vicepresidente Victoria Villarruel y la ministra Patricia Bullrich.

Villarruel defendió su accionar en el Senado y le respondió a la ministra de Seguridad, a quien le recomendó que ”antes de hacerse la picante repase la Constitución nacional”.

“La democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país”, señaló, en alusión al pasado montonero de la jefa de la cartera de Seguridad.

La respuesta de la segunda en el orden presidencial llegó luego de que la ministra utilizara sus cuentas de redes sociales para acusarla de ser “cómplice del kirchnerismo destructor” por habilitar la sesión en la que se iban a tratar proyectos de la oposición que el Gobierno nacional resiste.

“Levántese. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, le ordenó Bullrich a Villarruel en X.

Por su parte, la vicepresidente recordó que “entre otras cosas me votaron para defender la institucionalidad y hacerla respetar, no para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”, advirtió.

“Dejo categóricamente en claro que las tres leyes con media sanción de Diputados no cuentan con dictamen, pero el recinto es soberano y votó en contrario”, explicó sobre su proceder.

Más tarde, Milei, en un discurso ante la Bolsa de Comercio, la tildó directamente de “traidora”, aunque sin mencionarla.

Las leyes

En cuanto a las normas que se votaron ayer, el Senado convirtió en ley el proyecto que aumenta los haberes jubilatorios en 7,2 por ciento y eleva el bono de 70.000 pesos a 110.000, ajustado luego por inflación. En paralelo, también se sancionó el proyecto que extiende la moratoria previsional.

El proyecto que incrementa las jubilaciones y el bono fue sancionado por 52 votos y 4 abstenciones; los votos fueron aportados por peronistas, radicales y partidos provinciales, con lo que se superaron los dos tercios de los sufragios.

Del mismo modo, la moratoria resultó aprobada por 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención. En el caso de los senadores cordobeses, Carmen Álvarez Rivero se ausentó a poco de iniciada la sesión. En tanto, Luis Juez y Alejandra Vigo votaron afirmativamente ambas normas. Sorprendió la actitud de Juez, dirigente muy cercano al presidente Milei.

Una de las tantas particularidades de la sesión fue que se cayó el sistema, lo que podría abrir más frentes de discusión. De hecho, hubo que votar a mano alzada.

Antes de la votación, La Libertad Avanza (LLA), el grueso del PRO y otros representantes de partidos provinciales decidieron ausentarse: los libertarios no reconocen la sesión y sostienen que la judicializarán.

Tensión

Desde el inicio mismo de la sesión, pasadas las 14, y ya con el cuórum asegurado, la discusión se centró en el orden del temario a debatir.

Primó la iniciativa del peronista José Mayans que también impuso con mayoría su criterio de considerar válidos los despachos -objetados por los libertarios-, por lo que de esa manera se inició el debate por los proyectos aprobados.

El primero en tomar la palabra fue el senador peronista Mariano Recalde, que defendió proyecto aprobado por Diputados, aunque reconoció que esa mejora “es mínima” ya que alcanza a “cubrir solo” para pequeños gastos, aunque destacó que ese incremento está solventado con las propuestas de financiamiento que se han incluido en esa iniciativa.

“El proyecto cuenta con fuente de financiamiento propia que permitiría llevar un pequeño alivio a los jubilados y responder fiscalmente a esta necesidad”.

El proyecto de jubilaciones ratificó el decreto presidencial 274/2024 que establece que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo al índice inflacionario.

En su paso por la Cámara Baja, a propuesta del diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, se incorporaron artículos para financiar el aumento de las jubilaciones y del bono.

En ese sentido, se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas, de ganancias a las sociedades de garantías reciprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.

También propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.

Otro punto del proyecto se refiere a las cajas jubilatorias y en ese sentido dispone que la Anses transferirá antes del 20 de cada mes a las Provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año.

Moratoria

Por su parte, la moratoria previsional establece que las personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes puedan regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.

Sin la moratoria, sólo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez, en tanto accederán a este plan unos 440 mil trabajadores en dos años ya que sólo lo podrán acceder quien cumplan determinados requisitos.

Ambas normas obtuvieron una amplia mayoría de los senadores presentes.

Discapacidad

Luego de aprobadas las dos leyes previsionales, los senadores abordaron la emergencia en discapacidad, norma que se aprobó por unanimidad y que declara hasta el 31 de diciembre del 2026 la emergencia en el sector, a fin de garantizar la actualización de las prestaciones.

La iniciativa fue aprobada por 56 sufragios que fueron aportados por los senadores peronistas, radicales, provinciales, los legisladores del PRO Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez.

ATN e impuesto a los combustibles

Finalmente y ya entrada la noche, el Senado abordó los dos proyectos apoyados por los gobernadores para automatizar el reparto de ATN y redistribuir el impuesto a los combustibles.

Ambas iniciativas impulsadas por las provincias buscan que la Nación distribuya de manera automática y conforme los índices de coparticipación de cada distrito, los Aportes del Tesoro Nacional que hoy los retiene el Ejecutivo.

En cuanto a los cambios en el impuesto a los combustibles, el proyecto elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte; Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior; y Nacional de la Vivienda. En el mismo artículo se aclara que los recursos en cuestión, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos “serán distribuidos de conformidad” con artículos de la ley 23548, de Coparticipación Federal.

Seguido a ello, se sustituye parte de la ley 23966 -la del tributo a combustibles- para girar lo producido al Tesoro Nacional (14,29%), Provincias (57,02%), y Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales (28,69%). Luego se detalla cómo será el reparto de lo que corresponde a los distritos de manera específica.

La sanción fue celebrada desde el Centro Cívico, donde el gobernador Martín Llaryora fue uno de los principales promotores del proyecto. El proyecto fue avalado por 56 votos a favor y uno en contra.

Fuentes consultadas por Comercio y Justicia deslizaron que de prosperar la norma, la Provincia recaudaría unos 150 mil millones de pesos extra por año por ambos conceptos.

Milei, enardecido

Mientras el Senado avanzaba con la aprobación de los proyectos en discusión el presidente Javier Milei confirmó que vetará el aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

En un acto en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Buenos Aires, el Presidente comenzó su discurso haciendo referencia al tema del día y lanzó fuertes críticas a los senadores y a los gobernadores, aunque sin nombrarlos explícitamente.

“Nada de esto que está pasando a nosotros nos sorprende. Nosotros estamos preparados para esto y sabemos que vamos a ser exitosos. Lo que pasó hoy, ya lo sabíamos ayer. Tuvieron algún gesto el 25 de mayo, pero se criticaron mis formas. Ahora saben que Milei tenía razón. Lo más importante es que sepan: están desesperados. Esto es un acto de desesperación porque saben que en octubre la libertad arrasa”, comenzó el mandatario.

Y completó: “A la luz de lo que pasó hoy, apuesto 100 mil a 1 que todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Aún no se dieron las circunstancias, que no creo, que el veto se caiga, lo vamos a judicializar. Aun si se diera el peor de los casos que de repente la justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así, el daño que podrían causar podría ser mínimo. Sería una mancha en dos meses, la cual el 11 de diciembre se la vamos a revertir en caso de que tuviera éxito. La política del superávit fiscal es permanente”, dijo en tono enfático.

Luego, en un tiro por elevación a los gobernadores, sentenció: “La realidad del problema con la incertidumbre es que no la pueden medir, no la pueden trabajar. No la pueden manejar. Está fuera del alcance de lo que pueda hacer cada uno de ustedes. La diferencia con el riesgo es que ustedes lo pueden medir. Cuando ustedes pueden medir el riesgo, tienen claro las medidas que tienen que tomar para mitigar esos riesgos. Aun cuando les claven puñales en la espalda, si ustedes sabían, probablemente un chaleco de seguridad y no pase nada. Los puñales existen, pero la macro es un chaleco de seguridad”.

En el Gobierno estiman que el costo fiscal anual de todo el paquete aprobado es de entre 10 mil millones y 12 mil millones de dólares anuales.