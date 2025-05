Milei ratificó el plan para el uso libre de los dólares fuera del sistema

El presidente Javier Milei detalló ayer lunes su nuevo plan para permitir el uso libre de los dólares que los argentinos guardan fuera del sistema. Lo definió como una “revolución monetaria” y defendió que esos fondos (entre US$200 mil millones y US$400 mil millones, según estimaciones) podrían inyectar una liquidez capaz de disparar el crecimiento económico.

En una entrevista con A24, Milei remarcó que no busca con esta medida un fin recaudatorio, sino liberar a los ciudadanos del peso de regulaciones e impuestos que considera injustos: “Los impuestos son un robo. Usted no los paga voluntariamente”, sentenció.

Por eso mismo, afirmó que no habrá blanqueo ni se pedirá justificación sobre el origen del dinero: “A mí no me importa de dónde sacó los dólares”, insistió. Para Milei, quienes guardaron dólares fuera del sistema no son delincuentes sino “héroes” que escaparon de un Estado opresor.

El Presidente rechazó también los controles actuales como los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que obligan a los bancos a informar movimientos inusuales: “Me parece un horror. Usted puede usar los dólares tranquilamente y nadie le tendría que pedir explicaciones de nada”.

Para justificar la legalidad y moralidad de la medida, Milei aseguró que se trata de una corrección necesaria en un sistema que, según él, castiga el ahorro genuino y premia a la casta política.

Reiteró que muchos argentinos, incluso con dinero en blanco, recurrieron al circuito informal para evitar perder poder adquisitivo frente a la inflación.

Desde lo técnico, explicó que la Argentina vive hoy una situación sin precedentes: superávit fiscal, base monetaria fija y tipo de cambio libre. Ese contexto permite, según su visión, avanzar hacia una “dolarización endógena”; es decir, que los propios ciudadanos introduzcan sus dólares al circuito económico sin generar inflación.

“No vamos a sacar la medida hasta que esté perfecta, sin riesgos”, advirtió. Y cerró con una de sus definiciones preferidas: “Nosotros venimos a liberar. No a recaudar, no a controlar. A liberar”.

Concluyó: “En Argentina está pasando algo que no vio nadie porque nadie tiene más de 123 años. Es la primera vez en la historia que hay superávit fiscal, que hay una cantidad de dinero fija y al mismo tiempo, hay un tipo de cambio libre. Originalmente había tres anclas que era el ancla fiscal, el monetario, y esas dos siguen, y ahora… al conseguir la cantidad de dólares que conseguimos, liberamos el ancla del tipo de cambio”.