Milei echó a De los Heros de Anses y Llaryora teme nueva dilación por fondos para la Caja

La decisión, informada por el portavoz Adorni, se precipitó luego de que el ahora ex funcionario adelantó datos de una futura reforma previsional que incluiría una suba de la edad jubilatoria. Más tarde, el jefe de Estado dijo que el proyecto no estaba en carpeta y que previamente deberá tratarse una reforma laboral. Fernando Bearzi reemplazará a De los Heros. La salida podría frenar las negociaciones con Córdoba por la compensación del rojo previsional



Por Alfredo Flury



El presidente Javier Milei echó al titular de la Anses, Mariano de los Heros. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y más tarde confirmada por el propio jefe de Estado en una entrevista televisiva.

La sorpresiva salida de De los Heros fue producto de sus dichos sobre una reforma previsional antes de fin de año que, entre otros puntos, incluiría una suba en la edad jubilatoria.

El proyecto fue desmentido por Milei, quien aseguró que, previo a una reforma jubilatoria, se deberá avanzar en una reforma laboral.

Como fuere, el Presidente desautorizó a De los Heros y le solicitó la renuncia. Ahora, la Anses será encabezada por Fernando Bearzi, quien se venía desempeñando como titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Bearzi es un funcionario que responde al ministro de Economía, Luis Caputo.

La salida de De los Heros dejó dos hechos claros: por un lado no habrá reforma previsional, al menos este año y, por otro, los cambios de autoridades podrían complicar o al menos demorar las negociaciones entre la Nación y Córdoba por las compensación de deudas y acreencias mutuas, entre ellas el déficit de la Caja de Jubilaciones.

“En realidad, el que maneja la negociación es Economía, o sea Caputo. No creemos que los cambios en la Anses vayan a modificar el curso de la situación. El punto es la decisión política del Gobierno nacional”, resumió a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo.

El acuerdo firmado entre Córdoba y la Nación forma parte del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las provincias.

El convenio al que adhirió la administración de Martín Llaryora, tiene como objeto “extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”.

Según el articulado del acuerdo, “la documentación que respalde la legitimidad de las obligaciones que se proponen incluir en el presente Régimen, así como los informes técnicos y jurídicos pertinentes de las jurisdicciones adherentes, deberán ser presentados ante la Autoridad de Aplicación en el plazo máximo de sesenta días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la voluntad de adhesión referida en el artículo 3° del presente decreto”.

En ese marco, “cumplido el plazo máximo antes indicado sin que las jurisdicciones hayan acompañado la documentación necesaria para dar curso al trámite, previa intimación cursada por parte de la Autoridad de Aplicación, se entenderá que han retirado su solicitud de adhesión al Régimen”.

Asimismo, el artículo 6 indica que “si de los informes producidos (…) surgen divergencias respecto de lo informado por la provincia, la Autoridad de Aplicación, conjuntamente con los organismos y dependencias con competencia en la materia y la Provincia, abrirán una instancia de negociación que deberá ser llevada a cabo en un plazo máximo de noventa días hábiles administrativos contados desde la fecha de notificación de los informes. Este plazo podrá ser prorrogado cuando la Autoridad de Aplicación lo estime pertinente”.

Córdoba adhirió al régimen por Ley, acuerdo que fue oficializado por la Nación el 18 de diciembre. En definitiva, sobre el cierre de este mes debería estar completada la documentación por ambas partes que acrediten sus pretensiones.

“Por ahora las negociaciones no registran los avances esperados”, admitió una fuente a Comercio y Justicia.

El tema es que Llaryora busca que la Nación le reconozca un monto multimillonario que, según indicó en junio de 2024, en el marco de un encuentro de la Región Centro, ascendía a más de 431 mil millones de pesos, de los cuales casi 68 mil millones corresponden al período de enero a junio de 2024 y más de 74 mil millones al período de mayo a diciembre del 2023.

Por otro lado, el Gobernador aseguró entonces que la Nación mantiene una deuda con la Provincia de 288 mil millones de pesos, que se encuentra judicializada, y corresponde a los períodos 2020, 2021, 2022 y de enero a abril de 2023.

El pasivo continuó creciendo desde aquella vez, luego que la Nación continuó sin enviar fondo alguno a la Caja de Córdoba.

El problema es que, según fuentes consultadas, la Anses no avanzó en auditar los números de 2021 en adelante.

El último déficit revisado fue el de 2020, del que surgieron diferencias menores entre las pretensiones de Córdoba y las de Anses.

Entonces, el organismo previsional enviaba a la Caja 1.072 millones de pesos mensuales, correspondientes a rojo auditado en 2019.

No hubo avances que fijen un nuevo valor a transferir.

El tema preocupa a Llaryora quien incluso en el mensaje de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el pasado 1 de febrero, recordó que nunca antes había ocurrido que un Gobierno nacional no enviara un sólo peso para cubrir el déficit de la Caja.

Por ahora, las negociaciones se manejan bajo un cerrado hermetismo. No obstante, está claro que los tiempos apremian y los plazos fijados por el régimen acordado se agotan.

El cambio de autoridades de Anses, en ese marco, no parece ser un problema mayor ante un escenario en el que la decisión de resolver el conflicto aparentemente es política y que tiene en juego mucho dinero, clave para la Provincia.

Por ahora sin reforma

Por lo demás, el presidente Milei dejó en claro por ahora que no habrá reforma previsional, más aún en un año electoral y en el que el Gobierno se juega todo para contar con un Congreso con representantes de su propio espacio.

“La reforma jubilatoria no es para este momento”, aseguró el jefe de Estado en América 24. Al ser consultado por las declaraciones de De Los Heros, señaló: “Eso corre por cuenta del titular de Anses. Eso no es lo que está en carpeta. Es decir, hasta que usted no arregle el problema laboral, no puede ir con el tema previsional”. Al ser indagado acerca de cómo se puede solucionar un problema histórico como es la economía “en negro”, que afecta a 40% de los argentinos, el Presidente respondió: “Nosotros estamos llevando a cabo muchas medidas para flexibilizar el mercado laboral. Desde las que mandamos en la ley de bases, hasta cosas que están en el decreto 7023. Es decir, todos cambios que facilitan la contratación de trabajo”.

Ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros había ratificado, en una entrevista con Todo Noticias, que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y se refirió a la posibilidad de incluir en el proyecto de reforma la creación de una prestación de retiro proporcional.

Esa prestación proporcional -que figuraba en el proyecto de ley “Bases” pero que luego el Gobierno la retiró porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso- consiste en una jubilación según los años aportados, con la garantía de un haber mínimo equivalente a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) de 80% del haber mínimo (en febrero ese mínimo es de $218.469).

Un hecho llamativo fue que, ayer por la mañana, un alto representante del Ejecutivo en los pasillos de la Rosada había desechado la posibilidad de que De los Heros se alejara de su cargo luego de la reacción presidencial. El ahora ex titular de la Anses tenía una buena reputación dentro de las filas libertarias y fue quien, por medio del organismo, presentó una denuncia penal contra la ex presidente Cristina Fernández por la presunta comisión de los delitos de “estafa, defraudación a la administración pública y falsedad ideológica”.

Cuando asumió como nuevo director de la entidad De los Heros ya contaba con experiencia en la materia, ya que a lo largo de su carrera había trabajado como gerente General de la ex Nación AFJP, entre 1994 y 2002, e incluso en la Anses en 2001, cuando se desempeñó como gerente General.

Además, también fue presidente de la Comisión de Legales de Anses, entre 1997 y 2000, y como director jurídico de la Superintendencia de Seguros de la Nación desde noviembre de 2006 hasta octubre de 2010. En paralelo, también ocupó el cargo extraescalafonario de gerente de Delegaciones y de Articulación de los Integrantes del Sistema de Salud, perteneciente a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

También Sonia Cavallo

La decisión de Milei se sumó a otro desplazamiento que se conoció más temprano ayer lunes. El Presidente despidió a Sonia Cavallo Runde de la Embajada argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) tras la serie de cuestionamientos públicos que venía realizando el padre de la ahora ex funcionaria, Domingo Cavallo, al rumbo de la política económica.

Sonia Cavallo, quien desde hace más de diez años vive en Estados Unidos, había llegado a ese cargo con sede en Washington, la capital estadounidense, por el vínculo que el primer mandatario tenía con el creador del programa de convertibilidad, a quien calificaba hasta no hace mucho tiempo como “el mejor ministro de Economía de la historia”. Esa relación de elogios mutuos, cambió por las constantes críticas del ex funcionario durante los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa a la gestión actual.

“El dólar se tiene que caer como un piano. Y le voy a decir más…, en especial por el impresentable de Cavallo, y lo digo abiertamente, porque mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, el tipo de cambio de la Convertibilidad era a hoy de 700 pesos”, le dijo a Antonio Laje en una entrevista en A24.

Pocos minutos después se supo por medio de un tuit de Adorni, que Cavallo había sido despedida de su cargo.