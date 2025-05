Milei adelantó que no se investigará a quienes usen dólares no declarados

El Presidente avanzó en la idea de incentivar el uso de los “dólares del colchón”. En paralelo, sostuvo que “los que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes”. Mientras, el ministro Caputo aseguró que “la inflación va a colapsar y en doce meses va a converger al nivel internacional”. En el marco del Congreso Anual del IAEF, también habló Llaryora quien pidió discutir la “cuestión impositiva de manera seria y federal”.

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno trabaja en una flexibilización de normativas para garantizar que quienes usen “los dólares del colchón” no serán investigados a futuro.

“Estamos trabajando en conjunto ARCA, con el Ministerio de Economía y con el Banco Central para flexibilizar esas normas y que nadie los persiga por utilizar los dólares del colchón, una verdadera revolución libertaria”, afirmó.

Al disertar en el cierre del 42 Congreso de IAEF, Milei sostuvo que “los que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes”.

“Nosotros hemos permitido y está permitido hoy que todos los individuos puedan hacer transacciones en la moneda que se les dé la gana, la promesa de campaña la cumplí” pero no lo hacen porque “tienen miedo de dejar los dedos marcados y que ARCA los vaya a perseguir”.

El Presidente se refirió al “proceso de dolarización endógena” que consiste en “que los individuos en función de lo que necesitan demandar moneticen la economía sin tener que pasar por el mercado de cambio”.

Dijo que “conforme los individuos necesitan hacer más transacciones, van a poder usar los dólares del colchón, el resultado es que cada vez va a haber más dólares”.

“Va a haber un momento que van a ser tantos los dólares respecto de los pesos, que ese día, si se nos da la gana, vamos a poder cerrar el Banco Central y liberarnos de los políticos ladrones de acá a la eternidad”, concluyó.

Caputo y la inflación

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que “la inflación va a colapsar”, antes de la publicación del índice de precios de abril, que tendrá lugar hoy. Vinculó esa afirmación a la implementación de un programa económico que, según describió, se basa en medidas ortodoxas y sostenidas. “Cuando hacés las cosas bien, es lo que pasa”, indicó, y remarcó que en economía “no hay casualidad, hay causalidad”.

Durante su participación en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Caputo insistió en que el Gobierno está ejecutando una política que permitirá que la inflación local converja con los niveles internacionales. “Estamos haciendo lo que hay que hacer para que converja la inflación argentina a la inflación internacional”, afirmó.

Señaló que el principal interrogante es el plazo, pero expresó confianza en los resultados: “Soy optimista de que en 12 meses vamos a haber convergido a nivel internacional. Nos va a sorprender y va a ser más rápido de lo que se cree”.

En ese marco, defendió la necesidad de sostener el orden macroeconómico como base para cualquier proceso de estabilización. “La única forma de no contagiarse (de un shock externo) es estar sólido y tener la macroeconomía ordenada. No nos vamos a mover un centímetro del orden macro”, subrayó.

El ministro también se refirió al esquema cambiario. Aclaró que desde el inicio se planteó un modelo con bandas y flotación libre. “Dijimos que íbamos a ir a un esquema de bandas y que íbamos a flotar libremente. ¿Por qué deberíamos comprar (reservas) si lo que dijimos es otra cosa?”, planteó. Y agregó: “Pasa que la gente no termina de convencerse de que estamos en un modelo nuevo y que no lo hemos visto nunca”.

Al explicar por qué el Banco Central no interviene para sostener un precio del dólar, Caputo advirtió que cualquier señal de compra oficial podría detonar una dinámica especulativa. “Si el BCRA saliera a comprar a $1.100 o $1.080, lo que sea, no va a faltar quien especule y que se vaya a $1.200. Y ahí van a decir ‘el BCRA va a salir a vender’ y empiezan a militar una corrida”, sostuvo. Por eso rechazó la posibilidad de fijar un rango operativo informal: “¿Vamos a tener una banda de la banda? No es prolijo. Eso es lo que le da credibilidad al programa”.

Sobre el riesgo país, Caputo consideró que debería caer en los próximos meses, aunque identificó factores que todavía inciden. “Hoy hay un par de cosas que pesan. Uno naturalmente es nuestro track record como país y otro es el riesgo de la vuelta del kirchnerismo, que para muchos es un riesgo que está”, dijo. Y apuntó: “Si un inversor viniera de Marte, uno de los primeros países en que invertiría sería Argentina”.

También envió un mensaje a los empresarios, a quienes definió como protagonistas. “Es un momento en que hay un Gobierno con el que ustedes tienen la certeza de que ese crecimiento se va a transformar en una mayor recaudación”, afirmó. Prometió que el superávit fiscal permitirá reducir impuestos: “Entre la motosierra de Federico (Sturzenegger) y el gasto, el superávit va a ser más alto y va a permitir devolver más al sector privado plata en concepto de baja de impuestos”.

Planteó que ese camino requiere apoyo legislativo: “Si contamos con el apoyo necesario para pasar las reformas en el Congreso, vamos a hacer el camino inverso al kirchnerismo. Vamos a reducir el Estado para devolver esa plata”. Según sus proyecciones, la reducción de impuestos podría alcanzar más de dos puntos del Producto y extenderse por un período de siete años. “Metan presión a las provincias”, sugirió.

Llaryora

Entre quienes también participaron del evento, estuvo el gobernador Martín Llaryora.

El mandatario cordobés compartió panel con sus pares Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, gobernadores de Entre Ríos y Chubut, respectivamente, en la actividad denominada “Argentina: Una mirada desde el centro del país”.

En este marco, el Gobernador destacó la necesidad de “discutir la cuestión impositiva de manera seria y federal”.

Subrayó asimismo: “Los gobernadores hemos acompañado, estabilizando la macro y bajado la inflación, con menos impuestos y más transparencia” al tiempo que reiteró: “Necesitamos un sistema más simple, con rebaja impositiva”.

El Gobernador subrayó la importancia de “impulsar reformas de segunda generación, con una discusión clara y sincera, con un marco federal”.

Advirtió a continuación que “Córdoba hizo un ajuste aún mayor que la Nación, y venimos con superávit desde hace muchos años”.

En este sentido, resaltó que Córdoba sostiene inversiones en obra pública de manera articulada con sectores privados. “No puede haber competitividad sin infraestructura”, afirmó y puso en valor esta decisión de su gestión de mantener la obra pública, lo cual no sólo permite generar empleo sino también atraer inversiones.