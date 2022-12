Finalmente, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, firmaron el acuerdo de transferencia automática de información fiscal entre ambos países. “No vamos a perseguir a nadie, es un acto de justicia tributaria”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda, que confirmó que enviará un proyecto de ley al Congreso para discutir un esquema de blanqueo de capitales.

“Hoy es un día muy importante (…) Estamos dando un paso que llevó mucho tiempo para nuestro país pero que a partir de la llegada del embajador Stanley increíblemente se convirtió en poco tiempo. En sus primeras visitas el presidente, la vicepresidenta y yo como presidente de la Cámara de Diputados le planteamos lo mismo: la necesidad y la importancia de que la Argentina accediera a la información automática”, afirmó el ministro.

“Este es un enorme gesto de confianza del Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno argentino (…) Ahora comienza un capitulo de relaciones más profundo y más maduro. Sabemos el impacto que va a tener en el 2023, pero también el que va a tener para los próximos 5 o 10 años, no solo para Argentina sino también para Estados Unidos”, aseguró Massa.

“Esto hace a la transparencia fiscal. No buscamos perseguir a nadie, sino algo más simple. Que cualquier argentino que paga sus impuestos, que cumple sus obligaciones, que hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por los que encuentran vías de elusión. Es un acto de estricta justicia tributaria. Que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días frente a aquellos que se escapan y eluden y que además tienen el blindaje del sistema financiero de EE.UU. para guarecerse”, apuntó.

“Es un acuerdo masivo. Va a incluir información de ciudadanos argentinos que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de depositar su dinero en una cuenta en EEUU y que lo hayan hecho per se como individuos, lo hayan hecho siendo parte de sociedades o de trusts. El sistema de información transifere no es solamente las tenencias de las cuentas, sino las rentabilidades o utilidades que pueda haber percibido algunas de esas cuentas por formar aprte de una sociedad, o por tener alquileres de propiedades”, aseguró el ministro de Economía.

“Es también la transferencia entre cuentas, la integración de capital de sociedades, y obviamente todas las tenencias vinculadas a actividades reguladas por el sistema financiero. Por ejemplo, aquellos que compraron una propiedad evadiendo al Estado argentino con una hipoteca y la tiene inscripta a nombre de una sociedad de la que son miembros, para entender que estamos ante un sistema de información masivo”, detalló.

“Queremos romper la idea de la cacería en el zoológico. Nos vamos a buscar a los que pagan siempre, la AFIP va a buscar a los que no pagaron, para achicar la carga sobre los que pagan los impuestos todos los días”, dijo Massa.

Por otra parte, anticipó que enviará un proyecto de ley al Congreso para establecer un nuevo sistema de exteriorización de capitales. “Pido que rápidamente a la Cámara de Diputados que convoquen a comisiones para que nuestro titular de AFIP y otros funcionarios informen y pongan en marcha una legislación que promueva la posibilidad de exteriorización pero que también castigue con toda la fuerza de la ley, a aquellos que cumplidos los pasos del proceso de exteriorización no blanqueen su tenencia de dinero en el exterior”, alertó el funcionario.

“Este acuerdo nos genera obligaciones. Desde el punto de vista de la información de los bancos argentinos en relación a ciudadanos estadounidenses, de confidencialidad respecto al protocolo, todos meganismos ineludibles. Para tratarse de una política que nos va a trascender, hay que trabajarla con el mayor rigor y profesionalismo posible”, mencionó el jefe del Palacio de Hacienda.

Por otro lado, Massa apuntó que “este mecanismo nos da oportunidad de dar un mensaje a la sociedad. Cuando planteamos el orden fiscal planteamos en el cuidado de las cuentas públicas. Muchas veces a la hora de hablar de administración austera de los recursos del Estado, nos olvidamos de poner sobre la mesa que quienes eluden sus obligaciones también están atacando la buena administración y principio de orden fiscal que un Estado necesita”.