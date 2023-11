Massa dijo que su ministro de Economía será «de otro sector político»

El ministro de Economía y candidato a presidente a Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, adelantó hoy que, en caso de ganar las elecciones, su sucesor en la cartera de Hacienda «no será alguien» de su fuerza política.

“Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político”, aseguró esta mañana Massa en una entrevista con radio Cadena 3, en el marco de su visita a la provincia de Córdoba.

No obstante, Massa no quiso mencionar quien sería su ministro de Economía y se negó a dar nombres para otros puestos de gobierno, en tanto se pronunció «en contra de andar repartiendo cargos antes de ganar una elección».

“No hay que empezar a lotear gobiernos prometiendo cargos porque eso ya quedó demostrado que no funciona. Tengo la decisión de que la mitad del directorio del Banco Central sea del principal bloque opositor parlamentario para que haya control. No quiero anticiparme porque entiendo que a partir del 10 de diciembre comienza una nueva etapa en la política argentina y para la sociedad”, remarcó Massa.

En ese diálogo periodístico, el ministro destacó el acompañamiento que le brindó ayer el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con quien se mostró muy cercano en su recorrida por el sector productivo del sur cordobés.

Massa trajo a la mesa la presencia de Urtubey porque aseguró que le consultó sobre qué piensa de la postura del gobernador local, Juan Schiaretti, de marcar distancias y cuestionar fuertemente la gestión del Gobierno nacional.

Sobre la postura del cordobés, el ministro de Economía analizó: “Me parece que lo que hay es un pedido, una exigencia por tratar de consolidar un camino. Si el 10 de diciembre me dan la posibilidad de gobernar es con hechos, no con palabras, como ayer con las SUBE en 7 ciudades cordobesas, y los beneficios para el sector del biocombustible”.

“El gobierno de Sergio Massa es de Sergio Massa”, sentenció el candidato al ser consultado sobre cómo será el comando de una eventual asunción en el cargo presidencial.

Planteó que el suyo “es un gobierno de unión nacional, empieza el 10 de diciembre, y vamos a convocar a la unión nacional, a plantear que sectores del mundo empresario, del mundo del agro, de diferentes fuerzas políticas tengamos la capacidad de definir políticas de Estado”.

A la vez que reiteró que “es una etapa nueva en Argentina» y que «el desafío es en esta transición que cada uno ponga lo mejor para que esta etapa termine bien, pero sobre todas las cosas pongamos toda la energía para que el 10 de diciembre tengamos la capacidad de sentarnos a la mesa y acordar políticas de Estado alrededor de temas que para mí son centrales”.

En ese sentido, subrayó que no cree que “para Córdoba sea lo mismo que haya universidades públicas y gratuitas, a que le cobren 270 mil pesos por mes, como plantea el otro candidato”, en referencia, sin nombrarlo, a su contrincante en el balotaje del domingo 19, Javier Milei.

Al ser consultado por la crisis económica actual, Massa destacó que “Argentina tenía proyectados 100.000 millones de dólares de exportaciones» y atribuyó a la sequía no haber podido alcanzar esa meta.

«Vivimos la peor sequía de la historia, eso cambió en 21.000 millones de dólares las exportaciones argentinas, perdimos prácticamente el 21% del total de las exportaciones, y eso cambió la capacidad de fortalecer la moneda”, precisó.

“La devaluación y la inflación son consecuencia de cuando tu moneda pierda valor, y la perdió centralmente porque teníamos importaciones planificadas por 90.000 millones de dólares y exportaciones por 100.000 millones. Argentina dejó de exportar, pero mantuvo su complejo importador con dificultades, precisamente para que no se pare la economía”, detalló.

Asimismo, el postulante de UxP destacó que no se pararon las importaciones para evitar cortes en la producción y que, eventualmente, trabajadores se quedaran sin empleo.

Para revertir la situación actual, en caso de ser Gobierno, Massa indicó: “Hemos planteado un presupuesto para el año que viene de déficit cero, el incremento exportador el año que viene en Argentina va a rondar los 41.000 millones de dólares respecto de este año”.

“A diferencia de lo que hicieron otros con Argentina, el nivel de vencimiento con el FMI del año que viene es solo 5.000 millones de dólares, este año fueron 12.630 millones de dólares, para que tengamos dimensión de que además de la sequía tenemos un ancla irremontable”, dijo en referencia a los vencimientos de la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el FMI.

Massa recordó también al exgobernador José Manuel De la Sota y contó que cenó con el exmandatario provincial dos días antes del accidente en el que perdió la vida, el 15 de septiembre de 2018.

Contó que en ese momento “José (De la Sota) ya planteaba que había que construir una nueva etapa de unidad nacional y había que empezar a consolidar algunas políticas de Estado, sacándolas de la discusión política, como la política educativa, el federalismo, la política de empleo que el mundo del trabajo estaba cambiando» y lo calificó de «visionario”.

Massa retomó su intento de acercamiento a los dirigentes del oficialismo provincial, y dijo: “Ayer planteé claramente que al gobernador electo, Martín Llaryora, si los argentinos me dan la posibilidad de gobernar, lo voy a invitar a que trabajemos juntos, con un programa de trabajo de 4 años, y en lo posible estar el 20 de diciembre con todo mi gabinete en Córdoba, con una agenda de trabajo”.

No obstante, Llaryora criticó esta mañana al proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia que se sigue en la Cámara de Diputados, y aseguró estar en «concordancia» con lo propuesto por el actual mandatario provincial, Juan Schiaretti.

«Ratifico la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad en nuestro país, rechazando el proceso de Juicio Político a la Corte Suprema, en consonancia con Juan Schiaretti», señaló Llaryora en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (exTwitter).

Anoche, el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa cerró una jornada de campaña en la provincia de Córdoba con un acto masivo en la capital, en el que convocó a Llaryora a trabajar juntos desde el 10 de diciembre si es que electo presidente.

Sin dar una respuesta explícita a ese llamado de Massa, Llaryora se encolumnó detrás de Schiaretti, quien desde hace algunos días le está haciendo fuertes reclamos al titular de la cartera de Economía por diferentes cuestiones.

Sin embargo, ni Schiaretti ni Llaryora, máximos exponentes en la actualidad del justicialismo local, se pronunciaron tampoco a favor del candidato por La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, rival de Massa en el balotaje del próximo domingo 19.