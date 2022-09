Será uno de los ejes del viaje que emprenderá con ese destino el ministro junto a su equipo la semana próxima

El ministro de Economía, Sergio Massa, buscará avanzar con el acuerdo de intercambio automático de información tributaria con Estados Unidos para detectar irregularidades y eventual evasión tributaria, en el marco de las actividades que llevará a cabo a partir de la próxima semana en el marco de la visita que realizará a ese país.

Así lo confirmaron a la agencia Télam fuentes oficiales, quienes destacaron la importancia de alcanzar ese propósito, en el marco del acuerdo firmado el 23 de diciembre de 2016 entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y su homólogo estadounidense, el Internal Revenue Service (IRS).

Si bien el acuerdo base se selló hace casi seis años, su ejecución reconoce diferentes etapas, según explicó el tributarista César Litvin, CEO del Estudio Lisicki, Litvin y Asociados. «Estados Unidos tiene un sistema de acuerdos de intercambio mutuo y automático de información con 97 países, entre los que no está la Argentina, que a su vez es uno de los pocos países que suscribió con EEUU un acuerdo bilateral e intercambio«, señaló el especialista.

Litvin precisó que la primera etapa, que ya tiene vigencia efectiva desde el 1º de enero de 2018, es la del «intercambio tradicional, a requerimiento».

«Tiene un par de condiciones para que proceda: la individualización del contribuyente, el período fiscal del que se pide información, el lugar donde estaría esa información (por ejemplo, dónde está localizado el banco), la motivación por la que se pide el intercambio, entre otras», indicó.

Otros de los requisitos, que Litvin subrayó como «muy importante», es que la Argentina «debe comprobar que agotó todos los medios a su disposición para contar con esa información antes de pedirla y, además, Estados Unidos se reserva el derecho de darla o no».

Al respecto, las fuentes oficiales consultadas plantearon las diferencias de procedimiento en los intercambios que la Argentina tiene con Estados Unidos y con otros países con los que ya rige la modalidad automática. «Con Estados Unidos tiene que abrirse un proceso judicial; con los demás países, cada 30 de septiembre se reciben los informes de las operaciones de argentinos que se han hecho en esos países a diciembre del año anterior», precisaron.

En cuanto a la segunda etapa, la del intercambio automático, Litvin sostuvo que «no se ha avanzado porque, a criterio de Estados Unidos, la Argentina aún no cumple con el estándar de seguridad informática como para proteger la confidencialidad, un tema muy sensible para aquel país».

«Se necesitaría, básicamente, tener bien seguros los sistemas informáticos, que no se produzcan fugas», indicó, además de observar que «si bien es un problema tecnológico, también se procura que la información no sea usada con fines políticos«.

En ese sentido, aseguró que «cuando Estados Unidos intercambia en forma automática información, exige estrictos y rigurosos estándares técnicos de privacidad y si la Argentina cumple con eso, seguramente podrá intercambiar la información en forma automática».