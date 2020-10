Martín Guzmán: “No va a haber devaluación”

Ante una brecha cambiaria que supera el 120% en todas las cotizaciones alternativas de dólar, el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que se mantendrá la política actual y no habrá una devaluación. Además, sostuvo que “a pesar de lo que se dice, hay 41.000 millones de dólares de reservas”.

“Esta brecha está generando una expectativa de devaluación que no se condice con las circunstancias que enfrentamos en el frente externo” sostuvo Guzmán, que consideró que el Gobierno “tiene instrumentos para continuar con la política cambiaria que se viene llevando adelante y no hacer una devaluación”.

Luego de las medidas que tomó su cartera el lunes Guzmán afirmó que apuntan “a estabilizar la brecha y después bajarla. No es algo que se pueda bajar de un día a otro” y analizó que a pesar de la suba constante en el precio de las cotizaciones, “el índice de precios no se ha movido con el dólar blue y el dólar CCL, ha ido de la mano del dólar oficial”.

“No tomar la referencia” del blue

En tanto, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, dijo que las empresas “no tienen que tomar de referencia al dólar ilegal”, y aseguró que el Gobierno lleva adelante medidas para avanzar en un sendero de desaceleración de precios.

“No habría razón para que se muevan con ese dólar porque en el momento que tengan que hacer alguna transacción de comercio exterior lo van a hacer al tipo de cambio oficial, entonces no tienen que tomar de referencia al dólar ilegal”, dijo Español en diálogo con El Destape.

Sostuvo que “nosotros no trabajamos sobre el dólar ilegal; el Banco Central y el Ministerio de Economía están trabajando para reducir el valor de ese dólar”, y remarcó: “Nosotros siempre trabajamos con las empresas con el dólar oficial, porque es el valor con el que importan los bienes e incluso exportan, es el precio de referencia”.

Acerca de la inflación, Español afirmó: “nosotros estamos preocupados pero sobretodo ocupados y también contextualizando la situación, venimos de un 2019 que la inflación fue casi del 54% y hoy anualizada es de 36,6%”.

Aseguró que “la política macroeconómica en general lo que está buscando es desacelerar el proceso inflacionario del que veníamos con diversas herramientas”.

Español dijo que “tenemos un trabajo muy fuerte que iniciamos en enero con Precios Cuidados que tenía que ver con una canasta de referencia de 400 productos”, y “cuando llegó la pandemia tuvimos que modificar la política de precios y pasamos al congelamiento de los precios al 6 de marzo”.

Agregó que “el equilibrio es que los precios se vayan desacelerando para llegar a un sendero de inflación más razonable a lo largo de los meses, y al mismo tiempo garantizar abastecimiento”.

“Estamos rondando noviembre y pasamos el peor momento de la pandemia y el aislamiento con las góndolas llenas”, destacó.

Por otra parte, dijo que “está funcionando muy bien los tres meses de gracia en los planes Ahora 12 y 18 cuotas, que lo que hace es dar un aire financiero cuando uno decide una compra”.

“Es una herramienta importante para relanzar el consumo y sobretodo para sostener producción y trabajo, porque Ahora 12 sólo puede ser para pymes de producción nacional”, concluyó.