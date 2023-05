Un estudio del INTA revela la situación emergente de la sequía entre los establecimientos medianos y pequeños

De acuerdo con un trabajo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre la estimación del efecto de la sequía estival 2022/23 sobre el desempeño productivo y económico de establecimientos de producción de leche, el precio de ésta no alcanza a cubrir los costos de corto plazo de los tambos chicos y medianos del país, gran parte de ellos concentrada en la provincia de Córdoba.

Por supuesto, todo se relaciona con la histórica sequía que afectó a toda la zona núcleo y gran parte del territorio productivo de Argentina, que restringió la disponibilidad de granos para forraje así como hasta de vacas, ante la restricción forrajera y como mecanismo de financiamiento de los productores para «pasar el invierno».

Los técnicos señalaron que «la proyección realizada muestra una situación financiera compleja, especialmente para los tambos chicos y medianos, dado que el precio de la leche no alcanzó a cubrir sus costos de corto plazo. Se destaca que en los primeros y según las relaciones de precios vigentes durante marzo, se requirió un precio mínimo de la leche de 87,9 $/l para cubrir solamente el costo de corto plazo«, cuando para el mes la retribución promedio al tambero no superaba 81 pesos por litro de leche.

Esa primera estimación no tomó otros costos necesarios para calcular la sustentabilidad de la empresa tambera, para lo cual se requiere además computar en el análisis otras asignaciones que garantizan la continuidad de la producción: amortizaciones, retribución del capital invertido y retiro empresarial, que forman parte del precio de equilibrio y no se presentaron en el análisis técnico del INTA.

«Por otra parte -agregaron los expertos de éste-, en esta estimación, no se ponderó el impacto de la sequía sobre aspectos que seguramente incidirán negativamente en la evolución de los resultados productivos y económicos de las empresas tamberas: menor calidad del forraje, deterioro del estado corporal de la hacienda, afectación de los índices reproductivos, entre otros». De modo que si se incorporaran todos estos ítemes al análisis del resultado de la explotación tambera promedio, se obtendrán datos aún más preocupantes.

No obstante, el INTA aclaró que los resultados del estudio son en promedio y de carácter estimativo, y «de ningún modo pretenden ser concluyentes, debido a la heterogeneidad de situaciones climáticas y productivas actuales en las diferentes cuencas lecheras, por un lado; y a la incertidumbre acerca de las condiciones climáticas y de precios para el resto del año».