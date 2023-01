La región núcleo recibió las precipitaciones más importantes desde marzo del año pasado, señaló la Bolsa rosarina

Las lluvias ocurridas durante el fin de semana se convirtieron en las más importantes para la zona núcleo desde marzo del año pasado y superaron los volúmenes de agua que se proyectaban, aunque sólo 15% de la región pampeana había recibido hasta el lunes más de 45 milímetros, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

«Los registros sorprendieron: superaron incluso las salidas de los modelos de pronóstico más optimistas. Pero la variabilidad fue extrema, hay localidades con más de 100 mm y otras en las que no llovió», sostuvo la entidad en un informe especial elaborado hoy.

La BCR destacó «el ingreso de una masa muy importante de humedad que, junto a las altas temperaturas, va a favorecer las lluvias convectivas en los próximos días. Aparte, volvieron las lluvias importantes al este de la región central, ya que las últimas precipitaciones tan significativas se registraron en marzo del 2022″.

En este sentido, la entidad bursátil destacó que las zonas que recibieron más de 45 milímetros no necesitarán nuevas lluvias hasta el 10 o 15 de febrero para sostener el crecimiento e inclusive resembrar lotes perdidos, mientras que el volumen que osciló entre 30 y 45 milímetros el «alivio» será por una semana.

Con acumulados menores de 30 mm «no se espera una reacción del cultivo»; y con valores inferiores a 15, si no se producen lluvias en los próximos días, continuará el deterioro.

«Lamentablemente, solo 15% de la región pampeana recibió lluvias por encima de 45 milímetros. Se trata de 15% del área bonaerense, 10% de La Pampa, 5% de Santa Fe y 3% de Córdoba», indicó el informe.

Así, consideró que «Buenos Aires es la gran ganadora de este importante evento de lluvias«, cuyos mayores milimetrajes se registraron en el noroeste provincial, con la localidad de General Pinto que alcanzó 118 milímetros.

El alivio, lluvias de 30 a 45 milímetros, llegó a 40% de Buenos Aires y el resto quedó por debajo de 30 milímetros.

En La Pampa, 15% del territorio recibió lluvias por encima de 45 milímetros: Bernasconi 63 y General Pico 53, mientras que el resto de la provincia acumuló entre 30 y 45 mm.

Por otro lado, Entre Ríos sigue con una severa faltante de precipitaciones: solo el sector sur, 20% de la provincia, recibió lluvias de entre 15 y 30 milímetros, y en el resto, los valores fueron inferiores a eso.

En Córdoba son muy puntuales los registros que superaron 45 milímetros sobre 3% del área. Solo en centro-este, centro y extremo sur, en total 25% del área cordobesa, el alivio fue de 30 a 45 milímetros.

Santa Fe, la provincia más necesitada de agua, solo superó 45 milímetros en dos sectores: el más importante es hacia el este y el sur de Rosario (60 mm); el otro se registró en el centro de Santa Fe (El trébol, 47 mm, y 48 mm Reconquista).

«De esta manera, solo 5% del territorio podría sostener el crecimiento de los cultivos sin nuevas lluvias hasta la primera quincena de febrero. Es importante destacar que más de la mitad de Santa Fe recibió un alivio momentáneo con registros de 30 a 45 mm. Pero el resto, 42% de la provincia, recibió lluvias inferiores a 15 mm», indicó la entidad.