Llaryora se sumó a la Región Litoral con duros reclamos a la Nación

Córdoba y la Región Centro se unieron así a Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. El nuevo espacio reivindicó la necesidad de una gestión federal. En paralelo, cuestionaron la política energética, la falta de envío de fondos a las cajas previsionales y la administración de la Hidrovía. Por la Provincia participó Carlos Massei. El frente, que incluye a provincias de diferente signo político, buscará incidir en la discusión del Presupuesto 2025

La Provincia de Córdoba se sumó ayer junto a sus pares de Santa Fe y Entre Ríos, esto es las integrantes de la Región Centro, a la denominada Región Litoral, que incluye a Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.

De esta manera, las siete provincias acordaron unificar posturas y conformar un frente común en temas que les son transversales. En lo inmediato, los distritos y sus legisladores nacionales buscarán influir en la discusión del proyecto de Presupuesto 2025 que ya se debate en Diputados.

“Agradezco a los gobernadores @passalacquaok de #Misiones, @LeandroZdero de #Chaco, @insfran_gildo de #Formosa, @gustavovaldesok de #Corrientes y @frigeriorogelio de #EntreRíos por incorporar a #Córdoba en la #RegiónLitoral”, posteó el gobernador Llaryora en X.

“El nuevo bloque interprovincial se creó para fortalecer el #federalismo y afianzar vínculos de trabajo conjunto. Es un orgullo que hayan aceptado de manera unánime la adhesión de nuestra provincia”, aseguró.

Si bien la nueva región está integrada por gobernadores de diferente signo político y tienen diferentes problemáticas, hay temas que son comunes y se vinculan con el reclamo de políticas federales desde el Gobierno nacional.

Concretamente, ayer, en un encuentro en la ciudad de Santa Fe, los referentes de las siete provincias reclamaron en duros términos a la Nación por diferentes temas, entre ellos por las tarifas eléctricas, la administración de la Hidrovía Paraguay-Paraná y los fondos para las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.

La firma del acta constitutiva se realizó en el Centro Cultural La Redonda, de la capital santafesina, y tuvo como protagonistas a los mandatarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones) y Leandro Zdero (Chaco). En representación de Formosa estuvo el vicegobernador Eber Solís, ya que Gildo Insfrán no participó de la jornada. Por Córdoba participó el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Carlos Massei.

Durante el evento, del que también participaron intendentes, legisladores y ex gobernadores, entre otros, los jefes provinciales lanzaron duras críticas al Gobierno nacional.

Uno de los más beligerantes fue el correntino Gustavo Valdés, actual presidente pro témpore del flamante bloque. En el discurso de apertura, el líder radical se lamentó porque en la región se siguen discutiendo temas de hace 200 años, como la administración del puerto de Buenos Aires: “Como Región Litoral, queremos decir que nos juntamos para luchar juntos, pero no la lucha que teníamos en los albores de la Patria, sino la lucha por el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos”.

Posteriormente, llamó “a seguir trabajando por la Hidrovía, que es fundamental para todos”. “Que los derechos que se perciben por esa Hidrovía puedan ser ingresos que sean distribuidos federalmente para que cada una de las provincias que componen el espacio pueda tener puertos en condiciones y darle competitividad a toda la región. Puertos públicos o puertos privados”, agregó. Cabe aclarar que por esa arteria circula casi 60% del comercio del país, por lo cual su importancia es central.

A la par, recordó que Corrientes, Entre Ríos y Misiones tienen dos de las centrales hidroeléctricas más importantes de la Argentina. Sobre este punto, disparó: “Somos los primeros generadores de energía eléctrica de la Argentina. No puede ser que no tengamos una mirada para que la gente que menos tiene pueda tener acceso a energía barata y necesaria para poder vivir en condiciones dignas. Tenemos que pedir juntos al Gobierno nacional una tasa diferenciada para aquellos que consumen hasta 600 kilowatts en cada uno de los hogares”.

Por último, Valdés comentó que, dentro de sus objetivos, la Región Centro buscará “tener peso específico y volumen federal para poder pelear cuestiones que tienen que ver con la administración de esta zona; para ir al Congreso juntos y discutir con las provincias hermanas cómo se distribuyen recursos”.

En la misma senda, Frigerio graficó: “Es un momento donde nos sentimos solos” y que la unidad es para trabajar por el desarrollo pero también “para defendernos contra los embates”. “Necesitamos que las autoridades argentinas entiendan por fin que no pueden trabajar en cuestiones tan relevantes como la Hidrovía Paraguay-Paraná sin contar con el asesoramiento, el conocimiento, de las provincias que conforman esa cuenca”, protestó el dirigente del PRO ante los aplausos de la platea.

Cajas

Acto seguido, Frigerio denunció que la Región Litoral está siendo perjudicada “como nunca antes” por decisión del Gobierno nacional de no transferir “ni un solo peso para nuestras cajas de jubilación provincial”. Asimismo comentó que es es un “sinsentido porque estas seis provincias, como otras que también tienen cajas propias, aportan a la Anses con muchos impuestos de la coparticipación”.

“Es una discriminación flagrante que no nos transfieran los fondos que nos corresponden para financiar las jubilaciones de nuestra gente en cada una de las provincias. De un día para el otro nos tuvimos que hacer cargo de un montón de cosas de las que antes se hacía cargo el Gobierno nacional sin una contrapartida”, completó.

Dijo, también, que las provincias del bloque son “generadores de energía limpia y nos discriminan también flagrantemente cuando asignan la tarifa de Yacyretá, de Salto Grande. Eso también tiene que ser parte de la pelea conjunta de la Región Litoral”. Por último, el exministro del Interior anticipó que darán la pelea conjunta en donde corresponda. “Ya lo estamos haciendo en la Justicia para revertir esta tremenda injusticia”, cerró.

A su turno, Passalacqua apuntó: “De vez en cuando, si no levantamos la voz, si no nos juntamos para decir las cosas con más potencia, es muy difícil torcer un país que en su Constitución se dice representativo y federal, pero que en los hechos sabemos que no es así. No hay que esconderlo ni decir palabras elegantes: hay que ser muy crudo a la hora de decir las cosas”.

El misionero contó que la flamante liga “está contra la situación actual, que tiene dos siglos” y citó a José Gervasio Artigas para referirse a la visión “porteña” y su administración del puerto: “Buenos Aires sólo da amarguras”. “No estoy hablando de este Gobierno, estoy hablando del concepto del centralismo porteño que nos somete a injusticias y olvidos”, aclaró.

Pullaro, en tanto, brindó el discurso de cierre y agradeció específicamente la presencia de rectores de universidades públicas “en un momento difícil y complicado de la Argentina”. La mención fue respondida con aplausos por parte de los presentes.

El anfitrión precisó que en la región viven 10 millones de personas y enumeró algunas de las riquezas autóctonas: “Tenemos fuentes de fuentes de energía, energías renovables, biocombustible, agricultura, ganadería, industria, los puertos privados y públicos, la hidrovía, el río Paraná, el turismo, el cielo y el suelo que nos une a nosotros y las siete universidades públicas, que generan conocimiento permanentemente para darle valor agregado a nuestra industria”.

Córdoba

Luego, las seis provincias firmaron el acta constitutiva de la Región Litoral, cuyo puntapié inicial había ocurrido el mes pasado, durante una cumbre en Bella Vista, Corrientes, que sirvió como antesala de la jornada de ayer.

Además de la comunión de los mandatarios, el espacio contará con diversas comisiones donde los distritos trabajarán de forma conjunta en distintos tópicos como la energía y el transporte, por ejemplo. Vale aclarar que Córdoba, con Martín Llaryora a la cabeza, solicitó ingresar al bloque de manera formal.

“Nuestro gobernador Martín Llaryora nos pidió que hagamos formalmente el pedido para incorporarnos a la Región del Litoral, obviamente siempre priorizando la Región Centro, que tiene su estructura propia, pero entendiendo al mismo tiempo que los límites geográficos no nos separan, sino que constituyen nuevas posibilidades de vinculación y desarrollo para nuestras comunidades”, comentó la vice Myrian Prunotto durante un encuentro que mantuvo con Pullaro en septiembre.

Institucionalizada la Región Litoral, el desafío será sostener la potencia inicial y mantener la visión común sobre distintos aspectos, dejando de lado las diferencias partidarias. No es un reto menor: el frente está constituido por tres mandatarios radicales, uno provincialista, uno del PRO y un peronista.

“El gobernador Llaryora impulsó esta adhesión porque consideramos que todo el corredor mesopotámico está vinculado también con Córdoba a través del Corredor Bioceánico Central del cual la provincia forma parte importante”, explicó Massei.