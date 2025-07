Llaryora preadjudica los tramos pendientes de la autopista 19 pero la traza sigue en manos de Nación

El Gobernador encabezará a las 10.30 un acto en el que anunciará las tres empresas que, de no mediar impugnaciones, serán las que completen la obra vial. Sin embargo, el problema es que el presidente Milei no traspasa la ruta a la Provincia. Sin ese detalle clave, las adjudicatarias no podrán iniciar los trabajos que tienen un plazo de ejecución de 18 meses. La inversión supera $167 mil millones. La tensión con la Nación no es ajena a la demora en la liberación de la traza

Por Alfredo Flury



El gobernador Martín Llaryora presidirá hoy por la mañana el acto de preadjudicación de la licitación de tres tramos de la autopista Córdoba-San Francisco, segmentos que fueron adjudicados hace ya casi 10 años, pero que nunca se terminaron.

Como fuere, el tema de fondo sigue siendo la demora de la Nación en transferir la traza a la Provincia.

Pese a la promesa del presidente Javier Milei de delegar la ruta nacional a Córdoba, hasta ahora ese acto no se perfeccionó. En la práctica, ya se emitió el instrumento por el que se rescinde el contrato con la empresa original, CRZ Construcciones SA – Perales Aguiar SA – UTE.

La contratista apeló pero la Nación ratificó el acto. Según la Provincia, con ese último instrumento ya publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional ya está en condiciones de transferir la ruta, aun si la empresa a cargo de la obra acude a un recurso de alzada, siempre en el plano administrativo.

Luego, agotada la vía administrativa, la compañía podría accionar vía judicial.

El punto es que, mientras Milei no transfiera la ruta a Córdoba, Llaryora no podrá iniciar los trabajos en la traza, cuyo plazo de ejecución será de 18 meses.

En los hechos, si eventualmente la Provincia resolviera comenzar los trabajos sin contar con la normativa nacional que oficialice el traspaso de la ruta, la administración Llaryora podría ser pasible de un juicio en contra de la Provincia y también las adjudicatarias de los trabajos.

En el medio hay una serie de versiones de todo tipo por la demora de Milei. Una de las posibilidades es que el Presidente busque negociar con Llaryora la transferencia de la traza a cambio de que los legisladores que le responden no insistan con convalidar las leyes que aumentaron las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad e incluso el proyecto con media sanción del Senado que impulsan las provincias y que apunta a automatizar el reparto de ATN y mejorar la coparticipación del impuesto a los combustibles.

Ninguna fuente del Ejecutivo provincial avaló esa hipótesis pero tampoco la desmintió.

La obra

La conclusión de la traza fue licitada por la empresa Caminos de las Sierras que luego tendrá a su cargo la administración de la vía.

La compañía estatal licitó los 62,9 kilómetros pendientes y los dividió en tres tramos.

El primero abarca desde Arroyito hasta Santiago Temple; el segundo, de San Francisco hasta Devoto; y el tercero comprende el trayecto de Devoto a Cañada Jeanmaire. Se estima que los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 18 meses.

Durante el desarrollo de la obra se generarán alrededor de 800 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en toda la región.

El proyecto contempla la construcción de cuatro distribuidores en Devoto, Colonia Marina, Tránsito y Los Chañaritos; seis retornos a distinto nivel; dos puentes de 150 metros sobre el río Xanaes; además de banquinas, colectoras, sistemas de drenaje, iluminación, señalización y forestación.

El corredor de la Ruta Nacional 19 conecta la capital provincial con la localidad de Santo Tomé, en Santa Fe, y registra más de 3 millones de vehículos al año. Es una vía clave para el transporte nacional e internacional, ya que forma parte del corredor bioceánico Atlántico-Pacífico, articulando las economías del Mercosur y Chile.

La futura autopista mejorará sustancialmente las condiciones de circulación, tanto para los desplazamientos locales como para el tránsito de paso proveniente de las provincias mesopotámicas, Brasil y Uruguay, y el que se dirige hacia la región de Cuyo y Chile.

Oferentes

Un dato no menor -anticipado por Comercio y Justicia– fue el inusitado interés que generó la licitación a la que concurrieron una decena de “pesos pesados” de la construcción por cada tramo. La situación tiene una explicación evidente: no hay obra pública nacional y las provincias también frenaron sus planes por falta de fondos.

Autopista Ruta Nacional Nº19 – Tramo: Arroyito – Santiago Temple Licitación Pública N°2025/000024:

Luis Losi S.A. – Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – R.N. N19 Arroyito – Santiago Temple – Unión Transitoria José J. Chediack Saica CMC – Esuco – Hidraco– Arroyito – UT Vial Agro SA – Laromet SA – Unión Transitoria SE.MI. SA – C&E Construcciones S.A. – Unión Transitoria SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo

Estratégico SA Benito Roggio e Hijos SA José Cartellone Construcciones Civiles SA

Autopista Ruta Nacional Nº19 – Tramo: San Francisco – Cañada Jeanmaire – Sección 1: San Francisco – Devoto

Lici­tación Pública N°2025/000025:

Rovella Carranza S.A. José J. Chediack Saica. Vial Agro S.A. – Laromet S.A. – Unión Transitoria CMC – Esuco – Hidraco – San Francisco – UT Pose – Coarco- RN19 San Francisco – Devoto – UT SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA Luis Losi SA – Lemiro Pablo Pietroboni SA – R.N.N.19 Arroyito – Santiago Temple – Unión Transitoria

8. José Cartellone Construcciones Civiles SA

Boetto y Buttigliengo SA – Contreras Hermanos Saicifag y M – UT Benito Roggio e Hijos S.A.

Autopista Ruta Nacional Nº19 – Tramo: San Francisco – Cañada Jean­maire – Sección 2: Devoto – Cañada Jeanmaire

Licitación Pública N°2025/000026:

1. Rovella Carranza SA

2. Vial Agro SA – Laromet S.A. – Unión Transitoria

3. CMC – Esuco – Hidraco – Devoto – UT

4. Pose – Coarco- RN19 Devoto – Cañada Jeanmaire – UT

5. José J. Chediack S.A.I.C.A.

6. SACDE Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico S.A.

7. Luis Losi S.A. – Lemiro Pablo Pietroboni S.A – R.N.N.19 – Sección 2: Devoto Jeanmaire – Unión Transitoria

8. Boetto y Buttigliengo SA – Contreras Hermanos Saicifag y M – UT

9. Benito Roggio e Hijos SA

10. José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

Financiamiento

Por lo demás, el costo de la obra sería cubierto en parte con un remanente del crédito original del BID, más otros fondos del mismo banco destinados al país pero que el Gobierno no utilizó.

Sin embargo, si esa estrategia no prospera, Llaryora utilizará parte del ahorro corriente de las cuentas públicas y también los recursos obtenidos por la emisión de un bono en el mercado externo en los últimos días.