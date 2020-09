Llaryora posterga pago en dólares y emite $600 millones a 270 días

Comunicó al Banco de Nueva York que hoy no abonará el servicio de intereses por US$5,9 millones de un bono emitido durante la gestión Mestre. Hará uso de la opción de extender 30 días ese pago mientras sigue negociando con los tenedores una reestructuración del pasivo. Supone que la Nación no proveerá los dólares, por lo que no habrá otra opción que acordar. Mientras, el jueves licita una letra con plazo récord de la gestión

