Llaryora invierte $68 mil millones en dos altoniveles viales en la ciudad

El gobernador Martín Llaryora suscribió los contratos con las empresas constructoras que ejecutarán dos obras viales en la ciudad de Córdoba y alrededores y cuya inversión alcanzará 67.838 millones de pesos.

Se trata de los altoniveles ubicados en Av. Vélez Sársfield, zona urbana de la Ruta 36 en la Ciudad de Córdoba, en el tramo comprendido entre la Av. Circunvalación y la calle Posadas; y en la Ruta 19, a la altura de la localidad de Malvinas Argentinas.

Los trabajos de construcción de ambas obras se iniciarán en 20 días, generando 350 puestos de trabajo directo.

En su discurso, el gobernador Llaryora puso en valor la continuidad de las obras de infraestructura en la provincia y la decisión de no frenarlas: “Hoy podemos decir con orgullo que Córdoba es la provincia que más inversión en infraestructura per cápita tiene. No sólo eso, sino que en algunos casos tenemos las obras civiles en marcha más importantes de toda la Argentina”.

“Como gobierno tenemos la responsabilidad de saber que ahora, en este momento donde el viento sopla en contra de la infraestructura, Córdoba no para”, agregó el gobernador.

Las dos obras permitirán ordenar el tránsito vehicular y brindar mayor seguridad vial en dos sectores de la provincia que presentan dificultades, impulsando a su vez el desarrollo de la infraestructura y la conservación de los puestos de trabajo del rubro de la construcción.

Los beneficios alcanzarán no sólo a los vecinos de la Capital y Malvinas Argentinas, sino también a quienes transitan por la Ruta 36 con destino a Río Cuarto y el sur provincial, y a los que utilizan la Ruta 19 hacia San Francisco y el este de la provincia.

Seguidamente, el intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, valoró que “estas obras significan la generación de puestos de trabajo e inversiones que vuelven a la gente producto de una excelente administración provincial. Estas obras representan calidad de vida y seguridad vial, conectando pueblos y ciudades. Obras así nos integran y nos conectan”.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, consideró que se trata de “obras estratégicas para el área metropolitana de la Ciudad de Córdoba, la cual se está consolidando como la segunda área metropolitana del país, creciendo y desarrollándose a la par de la provincia, con movimientos viales, comerciales e industriales. Y demandando obras que deben estar planificadas y puedan dar respuesta a ese crecimiento constante”

En tanto, Horacio Berra, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, destacó la inversión en infraestructura por parte del Gobierno provincial, ya que tiene un efecto directo sobre el empleo.

Altonivel Vélez Sársfield

Contará con un viaducto principal de 607 metros de largo, nuevas rotondas, veredas peatonales y obras de drenaje, iluminación, señalización y forestación, entre otras.

La obra tiene un plazo de ejecución de 18 meses y consistirá en la construcción de un altonivel para sobreelevar la calzada principal de la Av. Vélez Sársfield y lograr la separación del tránsito pasante del tránsito urbano y frentista.

Con estos trabajos, se ordenará la circulación en ese sector de la ciudad y se mejorará la seguridad vial tanto del tránsito local como de los automovilistas que utilizan la Ruta 36 Autovía Córdoba-Río Cuarto.

En ese sector de la ciudad, la avenida Vélez Sársfield es la vía de comunicación principal con el sur de la provincia a través de la Ruta 36 Autovía Córdoba-Río Cuarto, y además confluyen las ramas de ingreso y egreso a la Avenida de Circunvalación, las colectoras y calles importantes de la red vial urbana que sirven de comunicación con los barrios Villa El Libertador, Coronel Olmedo, Inaudi, Las Huertitas y Comercial, entre otros.

La firma Chediack resultó la empresa ganadora del proceso licitatorio que llevó adelante Caminos de las Sierras, con una oferta de 48.642 millones de pesos.

Altonivel Malvinas Argentinas

Esta obra consistirá en la construcción de un nuevo distribuidor en la autovía Ruta 19, que posibilitará dividir el tránsito pasante de los movimientos locales que se realizan en la zona urbana de Malvinas Argentinas.

Con estos trabajos se beneficiarán los 12 mil habitantes de Malvinas Argentinas, así como los casi 3 millones de vehículos que circulan anualmente por la autovía Ruta 19.

La obra prevé la intervención de ambas calzadas de la Ruta 19 a lo largo de 1.100 metros para poder construir un altonivel de 850 metros de extensión, con muros de sostenimiento de altura variable; y un puente sobre la avenida San Martín, la arteria principal de la localidad de Malvinas Argentinas.

La firma que resultó ganadora de la licitación es el Consorcio de Cooperación conformado por las empresas Estructuras – Marinelli – Paschini, por un monto total de 19.196 millones de pesos, y el plazo estipulado de ejecución será de 15 meses.

De la actividad participaron, además, los ministros de Gobierno, Manuel Calvo; y su par de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandan; el presidente de Caminos de las Sierras, Julio Bañuelos; el presidente de EPEC, Claudio Puértolas, intendentes y jefes comunales; trabajadores de la Uocra y demás autoridades.