Llaryora aumenta a los jubilados tras recibir otros $5 mil millones de Anses

Sube a $700 mil el haber mínimo aunque a partir de un alza del Complemento Previsional Solidario. Es 84% mayor al valor actual. En paralelo, pagará un bono bimestral de $100 mil a pasivos que cobran hasta $1,3 millón. La mejora alcanza a 56.223 beneficiarios, la mitad del total, dijo el ministro Manuel Calvo. Anses envió la cuota de junio. “Los pagos se mantendrán mientras Nación siga cumpliendo”, expresó el Gobernador



Por Alfredo Flury



El gobernador Martín Llaryora anunció anoche un aumento de 84% de los haberes mínimos que paga la Caja de Jubilaciones y, en paralelo, un bono bimestral de 100 mil pesos que recibirán quienes perciban hasta 1,3 millón de pesos en bruto.

“La medida beneficia a 56.223 pasivos”, explicó a Comercio y Justicia el ministro de Gobierno, Manuel Calvo. El número representa la mitad del total de beneficiarios que cobran en la Caja.

En tanto, Llaryora grabó un mensaje reproducido a través de un video en el que, además de detallar la medida, ponderó el apoyo recibido para llegar a un acuerdo con la Anses, luego de interponer dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia por la falta de envíos de la Nación durante la gestión de Milei, pero también de recibir apenas 1.072 millones de pesos mensuales desde 2020 a esta parte, esto es, montos sin ningún tipo de actualización.

De hecho, en la Provincia estiman que la deuda de la Nación con Córdoba alcanza un billón de pesos. Ese reclamo deberá ser auditado. En efecto, ya se concretaron las auditorías de los años 2017 y 2018 y a fin de mes debe estar lista la de 2019.

Según pudo conocer Comercio y Justicia, entre las tres auditorías no surgirían diferencias respecto a los montos que envió entonces Anses a la Caja. En realidad, hasta habría una leve acreencia para la Nación.

“La deuda saldrá a la vista con las auditorías de 2020 en adelante y más aún desde 2024 cuando directamente cortaron los envíos”, reveló un informante. Esas revisiones están pactadas en un cronograma que se fijó en el marco del acuerdo entre las partes firmante ante la Corte.

Lo que resulte de esos cotejos será compensado luego por Nación en el marco del plan de compensación de deudas y acreencias mutuas entre las partes, fondos que el Gobierno nacional podría pagar en “especias”, esto es con tierras y hasta empresas. Difícilmente se cubra con efectivo pero sí podría ser con algún bono a plazo.

Mientras, Anses se comprometió a enviar desde mayo cinco mil millones de pesos a cuenta del cálculo del rojo de 2025 que para Llaryora hoy se ubica por encima de los 20 mil millones de pesos mensuales.

Como fuere, Anses ya envió las cuotas de mayo y junio y el viernes ingresó la de julio, admitió a Comercio y Justicia una fuente oficial.

En ese contexto, el Gobernador resolvió anunciar la mejora que había prometido, acompañada de un video que, en este contexto, ya tiene tono de campaña electoral.

El aumento

En cuanto a los incrementos, el monto mínimo que paga la Caja pasará de 380 mil pesos a 700 mil pesos, esto es 84,21% superior.

Al mismo tiempo, se implementará un bono bimestral de 100 mil pesos para quienes perciban haberes de hasta 1,3 millón de pesos mensuales en bruto, como complemento adicional no contributivo.

El costo fiscal de la medida es de 3.500 millones de pesos mensuales. El resto para alcanzar los 5 mil millones de gira Anses irán a cubrir el rojo previsional.

Calvo detalló a Comercio y Justicia que el aumento de la mínima se pagará con los haberes de julio pero no como suba de la mínima que seguirá en 210 mil pesos. El resto, para completar los 700 mil pesos, llegará como parte del Complemento Previsional Solidario. En la práctica, al no subir la mínima, no impacta en el denominado Aporte Solidario, esto es el extra que deben pagar los pasivos que cobran, por ejemplo, dos prestaciones y que está incluido en el artículo 58 de la ley 10694.

Tampoco se anunciaron cambios en el diferimiento previsional.

Respecto al bono de 100 mil pesos bimestrales, se abonará en una fecha diferente a la prevista para el pago de los haberes.

“Las mejoras se mantendrán mientras la Caja reciba los fondos mensuales prometidos por la Anses”, aclaró Llaryora en el video.

“Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan. Y vamos a continuar trabajando en auditorías conjuntas para conciliar la deuda definitiva que el gobierno nacional mantiene con Córdoba”, dijo el Gobernador.

Asimismo agregó: “No hay dudas de que pelear por lo que le corresponde a Córdoba da resultados concretos. Vamos a seguir defendiendo los intereses de los cordobeses cada vez que sean vulnerados”.

Déficit

El rojo actual de la Caja supera 20 mil millones de pesos mensuales, según estima la Provincia. Sin embargo, el acuerdo cerrado con Anses incluye el giro de cinco mil millones mensuales por 12 meses a cuenta de la futura auditoría que determine el verdadero déficit a cubrir.

En ese contexto, no hay chances por ahora de que las mejoras anunciadas sean reajustadas al alza.