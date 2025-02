$Libragate: suman denuncias contra Milei, el frente político arde y hay dudas por impacto en los mercados

Hasta ayer había 112 presentaciones penales ante la Justicia Federal. Sin embargo, sólo una ingresó de manera formal. Es por la supuesta comisión de delito del Presidente al apoyar vía redes sociales a una criptomoneda que luego dejó un tendal de damnificados. Mientras, la oposición en el Congreso analiza estrategias que incluyen hasta el juicio político. Desde el Gobierno, ordenaron que la Oficina Anticorrupción investigue. ¿Cómo impactará el caso en los mercados?

El escándalo desatado tras el apoyo el presidente Javier Milei vía redes sociales en la tarde noche del viernes al token $Libra y que escaló hasta decantar en una fuerte polémica, ya derivó en la primera denuncia penal concreta ante la Justicia Federal aunque trascendió que hay más de 100 presentaciones que hoy se harán efectivas, en todos los casos por la supuesta comisión de diversos delitos.

La situación generó una explosión cuyas esquirlas se esparcieron en todas direcciones y cuyo final es aún incierto.

Más allá del frente judicial, en el plano político, los bloques opositores analizan las estrategias a seguir en el Congreso, alternativas que incluyen hasta el inicio de juicio político al jefe de Estado.

En paralelo, habrá que ver cuáles son los efectos hoy en la apertura de los mercados. Hay un dato no menor: hoy no operará Wall Street por el feriado con motivo del Día de los Presidentes en Estados Unidos.

Como fuere, el escándalo tomó cuerpo apenas minutos después del posteo de Milei.

Por lo pronto, la fallida promoción del token $Libra, derivó en miles de damnificados que perdieron sus inversiones, confiados en la recomendación del Presidente.

Denuncias

Según confirmaron fuentes judiciales citadas por Infobae, hasta ayer había 112 denuncias penales contra el mandatario.

De esas presentaciones, 111 fueron de manera digital en diferentes juzgados, que recién se activarán hoy, cuando abran esas dependencias.

Sin embargo, una de esas presentaciones se hizo de manera presencial en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires y ya fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan. Se trata de una denuncia realizada por un hombre identificado como Miguel Ángel Heredia.

En tanto, según Ambito, ayer se presentó la primera denuncia penal concreta contra Milei.

La acción fue realizada por un un grupo de dirigentes, bajo la imputación de supuesta estafa y asociación ilícita del mandatario, al promocionar en sus redes sociales la criptomoneda creada por Hayden Davis y Julian Peh. En tanto, el empresario del mundo de los criptoactivos, Charles Hoskinson, reveló que le pidieron dinero para reunirse con el jefe de Estado, como parte de los coletazos del caso.

La presentación lleva las firmas del líder de Unidad Popular, el economista Claudio Lozano; el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; el letrado Marcos Zelaya; y la integrante del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis.

Según los denunciantes, Milei participó de “la megaestafa más grande de la historia en este rubro”, a partir de lo que se conoce como “Rugpull”, que es “cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero”.

En tanto, volviendo a la denuncia citada por Infobae, más allá del debate que se producirá hoy sobre quién debe tomar el caso, esta presentación será la que tenga preponderancia a la hora de determinar si el Presidente incurrió en algún delito. La denuncia cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 a cargo de Sebastián Casanello, en la secretaría N° 13 del doctor Martin Smietniansky.

La Justicia, ahora, deberá evaluar si Milei incurrió en algún delito al promocionar la criptomoneda, que tuvo un abrupto ascenso en su cotización para luego derrumbarse rápidamente. El mandatario mantuvo durante algunas horas la publicación en su cuenta oficial de la red social de X, aunque luego la borró y subió otro mensaje en el que se desligaba del tema.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, arrancaba el texto. Luego volvió a su estilo habitual y trató de “ratas inmundas de la casta política” a quienes, según su criterio, quisieron “aprovechar esta situación para hacer daño”.

¿Existe delito?

Hasta ahora, no está claro si la publicación de Milei constituye en sí un delito, más allá de las acusaciones que hicieron distintos sectores políticos, entre ellos el kirchnerismo, que adelantó que presentará en el Congreso un pedido de juicio político contra el mandatario.

Al respecto, el abogado Jorge Grispo afirmó que una publicación en redes sociales, por sí misma, no constituye delito.

Grispo explicó que “el Presidente de la Nación, más allá de su investidura, no pierde su derecho constitucional a opinar, expresarse y manifestar su pensamiento. La libertad de expresión es un derecho inalienable de todos los ciudadanos y un pilar de la democracia”.

Más allá de eso, afirmó que “bajo ninguna circunstancia los hechos descriptos constituyen delito alguno. La publicación de un tuit en el que Milei menciona una criptomoneda puede ser políticamente cuestionable pero no constituye una infracción penal. El derecho a expresarse libremente es un principio fundamental consagrado en la Constitución Nacional, y el hecho de ocupar la Presidencia no anula esta prerrogativa”.

En contrapartida, el abogado Daniel Kiper advirtió que las redes sociales “pueden convertirse, en el peor de los casos, en una ví­a para la difamación, el hostigamiento e incluso la comisión de delitos”.

“La reciente controversia en torno al presidente Javier Milei ha reavivado el debate sobre los lí­mites de la libertad de expresión y la responsabilidad penal de las expresiones en redes sociales. Mientras algunos consideran, con cierta ligereza, que la publicación de un tuit no puede constituir un delito, un análisis riguroso del Código Penal Argentino y la doctrina penal demuestra lo contrario: el derecho penal no se centra en el medio utilizado, sino en la conducta desplegada. Nuestro Código Penal admite todos los medios comisivos, salvo excepciones puntuales, por lo que un mensaje en redes sociales puede ser delictivo si cumple con los elementos tí­picos de una figura penal”, sostuvo.

Frente político

Mientras tanto, la oposición avanza con el intento de juicio político contra Milei.

El impacto por lo ocurrido con $Libra llegó a los medios internacionales, y hasta The New York Times le dedicó una nota al escándalo que sacude al Gobierno en las últimas 48 horas.

El golpe político no demoró en producirse.

A poco de ocurrido el hecho, desde el kirchnerismo salieron a embestir contra el Presidente y su entorno, estrategia encabezada por la propia Cristina Fernández.

También el titular de la UCR, Martín Lousteau, el de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y la líder de ese partido, Elisa Carrió. En paralelo, hubo críticas de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja).

“La participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes. Nuestro bloque de diputados nacionales decidió avanzar en la presentación de un pedido de Juicio Político contra el Presidente de la Nación”, informó la bancada de Unión por la Patria, que la semana pasada votó en bloque en contra del proyecto de Ficha Limpia, que impide a los corruptos ser candidatos.

A su turno, CFK planteó desde su cuenta de X: “¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. Esa es tu libertad de mercado… la del casino. Se te cayó la careta. Y pensar que desde el sillón de Rivadavia tratás de ‘inútiles’, ‘incompetentes’ y ‘mandriles’ a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, el que es verdaderamente incompetente para ocupar ese sillón sos vos”.

Lo cierto es que la amenaza de juicio político fue rechazada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la única voz del Gobierno que habló públicamente sobre el escándalo.

“Lo que pasó anoche (por el viernes) fue una bomba atómica para intentar bajar al Presidente de un hondazo, una cosa increíble. Pedir juicio político por un tuit…“, remarcó la dirigente en declaraciones radiales, en las que calificó las repercusiones de “exageradas“.

Lo cierto es que la amenaza de juicio político alentada por el kirchnerismo y el sector de la UCR más opositor al gobierno no fue tomada con preocupación por la Casa Rosada. “No es serio. Aparte, salvo dos, ni los gobernadores ni los diputados y senadores aliados se prendieron en esa. Y Mauricio tuvo una actitud muy responsable”, dijeron desde el oficialismo.

Sin el peronismo racional, ni los gobernadores, ni el PRO, un pedido de juicio político no prosperaría.

Trama

Por el lado del Gobierno y más allá del posteo de Milei buscando restarle volúmen al tema, desde la Oficina del Presidente (OPRA) se confirmó que todo se gestó el 19 de octubre pasado, cuando Milei se reunió con representantes de KIP Protocol en Argentina en el que se le comentó la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado “Viva la Libertad” para financiar emprendimientos privados en la República Argentina, utilizando tecnología blockchain.

“De ese encuentro, que fue debidamente asentado en el Registro de Audiencias Públicas, participaron el Presidente de la Nación; los representantes de la empresa KIP Protocol, Mauricio Novelli y Julian Peh; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. En ese marco, el 30 de enero de 2025, el Presidente mantuvo una reunión en Casa Rosada con Hayden Mark Davis, quien, de acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto”, agregó.

Y aclaró que “Davis no tuvo ni tiene ninguna vinculación con el gobierno argentino y fue presentado por los representantes de KIP Protocol como uno de sus socios en el proyecto”.

“Julian Peh consiguió que un presidente promocionara su token de 4.000 millones de dólares. Después se lo cargó por 87 millones. Julian se adentró en el mundo de las criptomonedas en 2016, compró algunos Bitcoin y ETH. Luego, en 2021, revendió NFT, pero el verdadero juego llegó en 2024. Fue entonces cuando vio su tiro”, explicó un usuario en X identificado como PixOnChain”.

En un hilo de tuits que fue validado por Changpeng Zhao, el fundador y CEO del gigante cripto Binance (que tiene 9 millones de seguidores), se contó que Peh “conoció a Milei en un foro de tecnología en Buenos Aires, habló sobre IA, pequeñas empresas y el futuro. Milei quedó impresionado, un apretón de manos, una foto, una promes, Julian acababa de conseguir algo peligroso”.

“Le propuso a Milei una gran idea: Un token nacional para apoyar a las pequeñas empresas.Una nueva era económica. Una revolución financiera. Milei compró. La puerta ahora estaba abierta de par en par”, continuó. Ese relato extenso termina en que el Presidente argentino promocionó esa cripto, “entraron millones, con una capitalización de mercado de 4 mil millones de dólares en una hora”, para luego descubrir que “el 82% del suministro estaba controlado por un solo clúster: era una trampa”.

Davis, fundador de Kelsier Ventures, aseguró que el Presidente no cumplió un compromiso asumido y prometió reinvertir 100 millones de dólares.

Davis, que se presentó como “asesor de Milei”, afirmó: “Es fundamental reconocer que las inversiones en memecoins se basan en la confianza y el respaldo. Cuando Milei y su equipo eliminaron sus publicaciones, los inversores que habían comprado el token basándose en su respaldo se sintieron traicionados. Esto provocó una ola de ventas masivas, exacerbando aún más la situación. La repentina pérdida de confianza tuvo un impacto catastrófico en la estabilidad del mercado del token”.

Investigación propia

El Gobierno anunció una investigación urgente que se hará mediante la Oficina Anticorrupción, un organismo que depende del Ministerio de Justicia. “El Presidente de la Nación ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) en la órbita de la Presidencia de la Nación, compuesta por representantes de los órganos y organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos, y otras áreas relacionadas, que integrarán su información a los efectos de iniciar una investigación urgente respecto del lanzamiento de la criptomoneda $Libra y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación”, anunció también por X.

Antes de ese anuncio y durante las últimas horas emisarios del Presidente mantuvieron diálogos con referentes de primera línea del “círculo rojo” para aclarar la situación y dar señales de estar en control de la situación. “Vamos a tener algunos días tensos”, admitieron en el entorno del primer mandatario.

Desde diferentes sectores cuestionaron la profundidad de esa investigación, proviniendo de un organismo controlado por el propio Gobierno.

Impacto en los mercados

Las consecuencias económicas del escándalo se verán hoy, cuando abran los mercados.

Según diferentes profesionales, nada indica por el momento que los activos financieros locales sufran el impacto.