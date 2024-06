Las SVS representaron el 6,7% del mercado de capitales local en 2023

En 2023, las emisiones Sociales Verdes y Sustentables (SVS) representaron el 6,7% del mercado de capitales local. Desde un 1,0% en 2019, las colocaciones en instrumentos sostenibles en el último año fueron por un estimado de más de mil millones de dólares.

Las finanzas sostenibles crecen lentamente en Argentina, con cada vez mayor oferta y diversificación de opciones para invertir.

Su evolución e implantación es una prioridad para las empresas y los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) son clave en la toma de decisiones de inversión y en la estrategia corporativa. No obstante, aún tienen baja penetración

Regulación

La calificadora de riesgo Moody’s Local Argentina proyecta un crecimiento gradual de la participación de los instrumentos sostenibles en el mercado local potenciado tanto por el lado de la oferta como de la demanda.

La regulación juega un papel clave en el desarrollo del mercado.

En 2023, la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitió la Resolución General 963, en la que se incorporan valores negociables tales como: bonos de género, azules, naranjas y de transición.

El área actualizó los lineamientos para la emisión de valores negociables SVS sumando de instrumentos vinculados con resultados y una mayor exigencia para la emisión de fideicomisos solidarios y de fondos abiertos.

El reajuste de las pautas fijadas en 2018 se concretó luego de un trabajo de consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de darle más institucionalidad a los instrumentos.

Dentro de las claves que puede aumentar el volumen del mercado “verde” se destaca una mayor variedad de sectores e instrumentos en el mercado de finanzas sostenibles.

Las generadoras de energías renovables son los principales emisores por el alineamiento natural de su modelo de negocios con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 7 (energía asequible y no contaminante) y número 13 (acción por el clima).

En cuanto a instrumentos, además de las ya consolidadas obligaciones negociables, se emitieron títulos públicos, letras del tesoro, fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión cerrados.

Una ventaja de este tipo de financiación es la oportunidad de uso de tecnología para el monitoreo de métricas.

Los bonos SVS permiten obtener financiamiento para proyectos con impacto positivo en el ambiente o en la sociedad y que contribuyan con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Inciden en el plano reputacional y en el posicionamiento, permitiendo acceder a inversores que tienen interés o mandato de aportar a empresas o proyectos con impacto.

Pymes

A fines de 2022, la participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en las emisiones de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables aumentó, con una de cada tres colocaciones.

De acuerdo con cifras de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) a diciembre de 2022, entre todas las emisiones de SVS, 48,7% correspondió a obligaciones negociables (ON); 25,6% a ON Pyme CNV Garantizadas; 10,3% a ON Pyme; 7,7% a fideicomisos financieros; 5,2% a títulos de deuda y 2,6% a fondos comunes de inversión cerrados.

De esta forma, la participación de las pymes alcanzó a 35,9% del total de emisiones.

En tanto, la distribución de emisiones según tipo de bono durante 2022 fue de 64% de bonos verdes, 18% de sustentables y la misma proporción de sociales. En 2021, si bien los bonos verdes lideraron las emisiones, los sustentables representaron el 12%.

CBI

De acuerdo con datos del informe anual de la Climate Bonds Initiative (CBI, por sus siglas en inglés), recientemente publicado, en 2023 las emisiones de bonos SVS o “deuda responsable” en todo el mundo crecieron un 3%, hasta los 870.000 millones de dólares.

La cifra repuntó ligeramente tras un 2022 en el que se hundieron un 24%, lastradas por el efecto de la guerra en Ucrania y por la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales.

Dentro de las colocaciones responsables, la gran mayoría fueron de bonos verdes, como es habitual (un 67%). Además, las emisiones verdes crecieron un 15%, hasta rondar los 590.000 millones de dólares.

El líder fue China, que figuró de nuevo como el primer emisor mundial de deuda verde, con más de 83.000 millones de dólares el año pasado.

Alemania es el segundo país que más dinero capta en el mercado bajo el paraguas verde (más de 67.000 millones de dólares), superando a EEUU, que registró volúmenes cercanos a los 50.000 millones de dólares repartidos entre más de un millar de emisores de pequeño tamaño.

A continuación, se sitúan Reino Unido, Italia, Francia y España.