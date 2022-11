Estimación del secretario de Industria, De Mendiguren, sobre el impacto del dólar soja II sobre el Banco Central

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que con la reapertura del Programa de Incremento Exportador (PIE) que establece un tipo de cambio diferencial del dólar a $230 para el complejo sojero, se espera que aumenten las reservas para que se llegue a fin de año con US$ 10.000 millones de libre disponibilidad.

De Mendiguren señaló a la prensa que con la reapertura del dólar soja se busca que “aumenten las reservas para que la economía llegue a fin de año con US$10.000 millones de libre disponibilidad para tener una espalda, para que el día de mañana no nos desequilibre una especulación”.

El funcionario se refirió así al PIE, cuya reapertura comenzó a regir este lunes y contempla una actualización en la cotización del dólar en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia los $200 de la primera versión implementada en septiembre pasado, alcanzando en esta oportunidad los $230.

Al respecto, De Mendiguren señaló que “nadie quiere varios tipos de cambio, hay que ir normalizando y estabilizando la economía”, pero afirmó que “es una solución, una heramienta para circunstancias excepcionales que vive hoy Argentina”.

Asimismo, resaltó que “el primer objetivo es reforzar reservas”, y cuestionó que “hay gente que apuesta a una devaluación fuerte y quiere llevar a Argentina a esa instancia, pero sin reservas, con la inflación y erosión del salario que hoy tiene Argentina, lo que hay que preguntarse es a dónde termina una medida como esa”.

Además, explicó por qué se eligió al complejo sojero, y al respecto expresó que se trata de “un producto donde hay volumen, donde se pueden pedir US$3.000 millones, que además incide menos en el mercado interno porque solo 8% se comercializa internamente y el resto se exporta, y tiene 33% de retención”.

“Esa mayor recaudación que va a lograrse por el aumento del dólar a $230 se va a dar en subsidios a los criaderos de pollo, cerdo, lácteos, para que ese precio de aumento de la soja no impacte en los precios del mercado interno”, aseguró De Mendiguren.

También comentó que se destinará además a las economías regionales parte de esa mayor recaudación y “también a planes sociales para que vuelva al bolsillo de los argentinos”.