La inflación mayorista subió 2,8% en abril y enciende alarmas

El aumento fue el mayor desde agosto pasado, según el Indec. Fueron claves la modificación del esquema cambiario y la devaluación. Los precios de productos importados escalaron 6% y los nacionales, 2,6%. Aunque la ponderación para el cálculo es diferente que para el IPC, el incremento podría influir en la inflación minorista. Milei se jactó hace apenas un mes de la importancia de la baja del IPIM. Para Diego Dequino, habría impacto en alimentos



La inflación mayorista alcanzó 2,8% en abril y de esta manera aceleró de manera contundente respecto al 1,5% que había mostrado en marzo, según informó ayer el Indec.

El cambio en el esquema cambiario y la devaluación tuvieron un impacto evidente en el salto porcentual.

Según el dato difundido por el organismo estadístico, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró su mayor variación desde agosto de 2024. Los aumentos que más traccionaron el referencial al alza fueron los de productos importados y autos, situación que refleja el efecto del incremento de casi nueve por ciento que exhibió el dólar oficial en el cuarto mes del año.

Vale recordar que el 14 de abril el Gobierno erradicó el crawling peg de uno por ciento mensual para pasar a un nuevo régimen cambiario de bandas de flotación. Si bien la devaluación fue menor que la esperada, el “billete verde” se acomodó inicialmente en un nivel más alto del que venía exhibiendo y muchos empresarios realizaron ajustes alcistas en sus listas de precios -aunque muchos luego dieron marcha atrás-.

Importados

En ese marco, los datos oficiales del Indec mostraron que los productos importados aumentaron seis por ciento el mes pasado. En paralelo, los productos nacionales subieron 2,6%.

Dentro de este segundo grupo fueron las manufacturas las que mayores incrementos tuvieron (+3,2%), destacándose particularmente el de la división de vehículos automotores, carrocerías y repuestos (+4,7%). Los bienes primarios locales apenas treparon 0,5%.

A diferencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación minorista, el IPIM tiene en su composición un mayor peso de productos transables (es decir, que se comercian con otros países). En ese sentido, tiene lógica que el cambio en el valor del dólar tenga más impacto en este último.

Con los números mencionados, la inflación mayorista acumuló 7,7% en el primer cuatrimestre de 2025 y 27% en el último año. Por encima de esas cifras, el IPC acumuló 11,6% en lo que va de este año y 47,3% anual.

¿Impacta en el IPC?

En cuanto a si el aumento de los precios mayoristas tendrá un impacto en la inflación minorista, fuentes consultadas por Comercio y Justicia coincidieron en que el IPIM no se traduce de manera directa al IPC.

“Son mediciones que tienen ponderaciones diferentes. En general, el IPIM se vincula a los costos de las empresas para ponerlo en términos simples. Después, si los formadores de precios los trasladan directamente al valor de los productos, habitualmente no hay una relación directa, más aún en este escenario en el que la baja de las ventas lleva a que el consumidor no convalide aumentos importantes”, resumió a este medio un economista local.

Por su parte, el economista Diego Dequino aseguró a Comercio y Justicia que el alza de los precios mayoristas de abril sí podría incidir en la inflación núcleo que integra el IPC.

“Si uno observa el dato de la inflación minorista de abril, verá que la núcleo se ubicó en 3,2% y que la desaceleración del indicador general tuvo que ver con la baja de los precios estacionales y los regulados. En definitiva, la núcleo sigue alta y el IPIM de abril podría incidir en ese componente de la inflación minorista que incluye, entre otros, determinados alimentos, por ejemplo”, explicó.

En esa línea, estimó que es probable que el valor de ciertos alimentos de la canasta básica registren aumentos en los meses siguientes.

Las contradicciones de Milei

Por lo demás, hace menos de un mes, el presidente Javier Milei había celebrado el resultado de la inflación mayorista que, en marzo fue de 1,5%, frente a un IPC que escaló hasta 3,7%.

“Con el dato de IPC, muy afectado por estacionalidad y algo de volatilidad en la demanda de dinero gracias al accionar de quienes desean que al País le vaya mal, pronosticaron el fin de la desinflación. El IPM (inflación mayorista) les dice que erraron de nuevo”, afirmó el presidente en un posteo en sus redes sociales.

Milei señaló que “si limpian el crawling peg de 1% que aún regía, la inflación es menos del 0,5%, es decir 6,2% anual. Si quieren el dato puro resten la de EEUU. Saquen del medio mandriles”, dijo el 16 de abril pasado.

Con ese razonamiento, qué dirá ahora el jefe de Estado.

Entonces, los precios mayoristas subieron 1,5%, producto de aumentos de 1,5% en productos nacionales, 1,6% en productos manufacturados y energía eléctrica, y 1,3% en productos importados.

Costo de la construcción

El índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires subió 0,5% en abril frente a una inflación minorista de 2,8%, según informó ayer el Indec.

La tenue suba se explica casi en su totalidad por la baja de la mano de obra asalariada que tuvo una caída nominal de 2,6%.

La suba del ICC se dio a partir del alza de 2,9% en el capítulo “Materiales” y de 1,7% en el capítulo “Gastos generales”; y de la baja de 1,9% en el capítulo “Mano de obra”.

Respecto a ese hecho inédito, esto es una merma nominal de los salarios, fuentes del sector de la construcción consultadas por Comercio y Justicia explicaron que en realidad no es que hubo una baja en los salarios. “Ocurre que parte de los sueldos se pagaron con bonos no remunerativos que por ahí el Indec no toma como referencia”, indicaron.

Por lo demás, el indicador en Córdoba medido por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia arrojó en abril un alza de 1,5%.