Hay $35.000 millones disponibles para las compañías que se adhieran al programa lanzado por la Secretaría de Industria en conjunto con YPF y el Banco Nación; y aportes no reembolsables por hasta $100 millones por proyecto

La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, en conjunto con YPF y el Banco de la Nación Argentina (BNA), pusieron hoy en marcha desde Neuquén un conjunto de líneas de créditos de $35.000 millones para potenciar la industrialización del sector de petróleo y gas, con foco en los pequeños y medianos proveedores y el desarrollo de proyectos con efectos en el ahorro de divisas.

La presentación se desarrolló este mediodía en la planta de la firma Oilfield Production Servicies, en las cercanías de la ciudad de Neuquén, y contó con la presencia del titular de esa secretaría, José Ignacio de Mendiguren; del presidente de YPF, Pablo González; el CEO de la petrolera, Pablo Giuliano; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el ex secretario de Energía, Darío Martínez, entre otros funcionarios nacionales y provinciales.

Por un lado, se anunció una nueva convocatoria del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores (Prodepro) -oficializada la semana pasada mediante la resolución 76/2023 publicada en el Boletín Oficial-, destinado a las cadenas de valor de petróleo y gas.

El programa otorgará Aportes No Reembolsables (ANR) de hasta $100 millones, que cubrirán hasta 70% de los proyectos de inversión de proveedores.

Además, la iniciativa, cuya inscripción estará abierta hasta el próximo 27 de abril, acompañará con hasta $150 millones en el caso de las empresas proveedoras de YPF que cuenten con un proyecto asociativo cliente/proveedor.

Por otro lado, en el acto también se firmó un acta de intención para implementar una nueva línea CreAr (Crédito Argentino) que otorgará préstamos de hasta $150 millones, mediante el BNA, a los proveedores de YPF para la compra de capital de trabajo, con una tasa bonificada por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo.

La batería de medidas incluyó también una nueva línea de proyectos estratégicos que brinda financiamiento de hasta $1.650 millones, también por medio del BNA y con tasa financiada por el Estado, para las inversiones de empresas de mayores dimensiones que promuevan las exportaciones y sustitución de importaciones.

Del mismo modo, se ratificó el compromiso para que las diversas áreas del Estado, junto a YPF y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), releven los procesos productivos de la cadena de valor de la petrolera para analizar y promover la integración nacional.

De Mendiguren y González firmaron un acta de intención con este fin.

«Hoy es un día realmente trascendente porque esto demuestra que no nos conformarnos solamente con extraer petróleo o extraer gas. El proyecto de desarrollo argentino requiere de aprovechar una ventaja competitiva, como es Vaca Muerta, para convertir al país en un exportador de tecnología al servicio de la industria del petróleo y el gas«, afirmó el secretario De Mendiguren, quien también destacó que «el proyecto de desarrollo argentino requiere aprovechar una ventaja competitiva como el petróleo y el gas y, no contentos con esto, que el desarrollo derrame para que en poco tiempo seamos un país exportador de tecnología al servicio de estas dos grandes corrientes».

Las diversas líneas de crédito disponibles apuntarán tanto a grandes proveedores como a pequeños y medianos y emprendedores.

Para estos últimos sigue vigente el programa Emprendimiento Productivo, con un monto máximo de $50 millones, una tasa de interés de 25% y plazo de devolución de cinco años, iniciativa que, entre otros sectores prioritarios, incluye a la cadena de valor del petróleo y el gas.

Al hablar también durante el acto, el presidente de YPF señaló que «hoy en la industria se está pensando hacia el futuro ;esto tiene que ver una política energética nacional de crecimiento, sin la cual es imposible crecer y sustituir importaciones, generar más trabajo para los argentinos y las argentinas».

González resaltó la actual «política energética de la que también formó parte Darío (Martínez), que es la que permitió en el caso de YPF cerrar un año en no convencional con un aumento en crudo de 47,1% y del gas de 33%, con el salto interanual más alto de los últimos 20 años».

Por su parte, Martínez indicó que «para el Gobierno nacional del Frente de Todos es prioritario que los recursos sean para las regiones productoras, para sus trabajadores, pymes y empresas locales; por eso, pone en total $10.000 millones para créditos para las inversiones y capital de trabajo que necesitan nuestras pymes petroleras».

Por último, el Gobernador de Neuquén indicó que «este anuncio de más de 35.000 millones de pesos viene a dar respuesta para conectar la oferta con la demanda y apalancar la matriz de desarrollo local con más empleo y compre local».

Los números de la producción de petróleo correspondientes a diciembre de 2022 expresan el sostenido incremento de la actividad en el país, al haber alcanzado unos 622.500 barriles diarios, cantidad que representa la mayor producción total desde el año 2009.

A su vez, la otra dimensión destacable de ese total es la participación del petróleo no convencional en esta escalada productiva, en la que de manera particular el shale oil contribuyó con 282.400 barriles diarios y mostró un nuevo récord histórico.