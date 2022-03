A 14 años de la masiva movilización nacional en protestas por las retenciones móviles, dirigentes y productores autoconvocados analizan medidas de fuerza por a decisión del Gobierno de Alberto Fernández de suspender las exportaciones de harina y aceite de soja, que se perfila como antecesora de un nuevo incremento de aquéllas.

Iván Castellaro, un productor autoconvocado de Santa Fe, usó sus redes sociales para manifestar su posiión ante una eventual suba de retenciones. “¡El Gobierno hizo una declaración de guerra contra el sector productivo! ¡Nos quiere pobres e ignorantes! ¡No lo vamos a permitir! ¡A preparar los fierros viejos que llegó el momento de defender el presente y futuro del país!”, escribió.

Castellaro también se refirió a la compleja situación por la que atraviesa el sector productivo, que tiene problemas por la sequía, los altos costos y la presión impositiva

Aseguró también que aunque los productores de todo el país se están organizando, por el momento no hay definiciones sobre los pasos a seguir, aunque no se destacaran marchas, cortes de rutas y cese de comercialización

Por su parte, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, propuso desde su cuenta de Twitter un urgente “camionetazo” a la Casa Rosada.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, valoró que el Gobierno “sigue generando incertidumbre en la economía y enviando pésimas señales a los productores” y recordó que “la historia reciente marca que, después de un cierre de registro de exportaciones, viene un nuevo esquema de retenciones”.

“Sin facultades delegadas, el Gobierno no puede tocar ninguna alícuota. Nosotros presentamos un amparo porque hoy se está cobrando un impuesto sin sustento legal”, añadió.

Por su parte, el titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, dijo que “no es el momento y la forma”, de tomar la decisión de cerrar las exportaciones de aceite y harina de soja “con una actitud unilateral del Gobierno”.

“Al Gobierno no le interesa el bolsillo del consumidor y la situación del productor, sino sus problemas y sus situaciones fiscales. El conflicto bélico nos pone frente a la responsabilidad de producir más y con mayor valor agregado para atender esas demandas. Tenemos que redoblar los esfuerzos para incrementar la producción en un complejo contexto internacional, y garantizar el abastecimiento de alimentos saludables y sustentables”, enfatizó.

Desde el Congreso de la Nación también surgieron críticas a la medida. El diputado de Juntos por Formosa y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, manifestó que “uno ya no sabe que pensar y creer del Gobierno” y sentenció: “Lo que si tengo en claro es con esta política ya fracasada muchas veces en todas las producciones, lo único que hacen es sacarle recursos a los que producen y a los que generan más del 70% de las divisas. Pareciera ser que no alcanza con los más de 4.000 millones de dólares que va a obtener el fisco por la suba del precio de cereales y oleaginosas, y ahora le vuelven a pegar un nuevo zarpazo al sector agropecuario”.

El diputado planteó que la medida es ilegal porque el Poder Ejecutivo no está facultado, ya que la ley de emergencia económica vendió el 31 de diciembre pasado.

Desde el sector privado, la Cámara de la Industria Aceitera planteó en su cuenta de Twitter: “El Gobierno cerró el registro de exportación de aceite, harina de soja porque la decisión del ministro Martín Guzmán es subir en dos puntos las retenciones al complejo agroindustrial. Es totalmente contrario al interés exportador de la Argentina. Además de ser ilegal, va a afectar el ingreso de divisas y el empleo en el cordón agroindustrial. Pone fin a los fideicomisos de maíz, trigo y aceite, puesto que cambia las condiciones de comercio exterior”.