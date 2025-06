La coparticipación a Córdoba se derrumbó en mayo y abre un nuevo frente para Llaryora

Los giros automáticos de Nación llegaron a $461.259,8 millones, 26% abajo en términos reales respecto a 2024. Fue clave la caída de Ganancias, que el año pasado tuvo una base muy elevada. Esa merma -que se repetiría, aunque no en igual magnitud, en los próximos meses- supone una complicación extra para la Provincia. De hecho, seis de cada 10 pesos que recauda Córdoba llegan por esa vía



Las transferencias de manera automática de la Nación a Córdoba llegaron en mayo a 461.259,8 millones de pesos, apenas 8,3% por encima de igual mes del año pasado en términos nominales y cerca de 26% abajo a valores constantes.

La abrupta caída real de la coparticipación era esperada en el Centro Cívico, según pudo cotejar Comercio y Justicia en diálogo con fuentes oficiales.

La merma puso fin a un incremento real que ya sumaba seis meses consecutivos.

Los números de mayo se explican por la fortísima baja del aporte del impuesto a las Ganancias.

Sucede que, según explicaron fuentes de Economía, la base de comparación interanual iba a ser atípica, a tenor de que mayo de 2024 había mostrado un comportamiento extraordinario derivado de una fuerte recaudación de ese tributo.

En ese mes del año pasado, la devaluación del peso en diciembre de 2024 derivó en que las empresas con activos dolarizados registraran muy importantes aumentos de capital, situación que implicó que pagaran un monto extraordinario por Ganancias que se tradujo en 80,4% de alza interanual en términos reales.

Concretamente, Ganancias registró un descenso de 39,9% interanual a valores constantes.

Con todo, tampoco fue un buen mes para el IVA que cayó 1,1% en términos reales.

Ganancias e IVA representan prácticamente el 95% de los giros automáticos a Córdoba.

Evolución

Aunque la caída de Ganancias era esperada, desde la Provincia esperan que la baja real se mantenga en los próximos meses, aunque no en el nivel de mayo.

“El panorama no es alentador”, admitió un informante.

En cuanto a la recuperación del IVA, tampoco hay una expectativa muy optimista, al menos para el corto plazo.

Con un consumo retraído y un nivel de actividad que no despega al menos de manera sostenida y pareja, ese impuesto no debería mostrar una evolución muy diferente en lo inmediato.

El desempeño del IVA no difiere sobremanera del que experimenta Ingresos Brutos. Pese a que la Provincia hace meses que no informa datos de la recaudación -el último dato publicado es de febrero-, en el Centro Cívico admiten que su comportamiento es errático y no termina de despegar.

Se trata de un dato no menor. IIBB es el tributo que más aporta a la recaudación propia de Rentas.

Acumulado

De esta manera, en los primeros cinco meses del año, la Provincia obtuvo de la Nación giros por 1,92 billón de pesos, 57,4% por encima de igual período del año pasado.

El aumento nominal es levemente superior a la inflación interanual medida por el Indec, pese a que aún no se conocen los datos de mayo.

De cualquier manera, todo indica que las mejoras reales de meses anteriores, cortadas en mayo, probablemente muestren que el cambio de tendencia verificado el mes pasado, se sostenga en los períodos por delante.

Por provincia

Mientras tanto, según un informe de la consultora Politikon, todas las jurisdicciones subnacionales exhibieron bajas reales de los envíos automáticos de recursos de origen nacional.

El documento analizó las transferencias a cada una de las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires (CABA) considera que la explicación se basa en el impacto de la caída en la recaudación del impuesto a las Ganancias. En este contexto, la provincia de Salta presentó el descenso más leve (-19,1%); mientras que, en el extremo opuesto, CABA registró el más fuerte, con una caída de 26,1%.

Para el informe, que utiliza el índice de precios al consumidor nacional de Indec y estimó 2,1% para mayo, la caída real de las transferencias a Córdoba fue de 24,8%.

Según Politikon, el acumulado de los primeros cinco meses del año registró transferencias automáticas a todas las jurisdicciones por $23,1 billones y una expansión de 2,7% interanual en términos reales.

El informe también dice que los envíos de Nación aún se ubican por debajo de igual período de 2023 (-6,9%), de 2022 (-8,5%) y de 2021 (-3,1%).