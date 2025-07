La apertura comercial puede destruir 431 mil empleos

Un informe elaborado por Fundar calculó que la decisión oficial de desregular el comercio en varios rubros impactará de manera negativa en el sector laboral. El documento alude a que determinadas industrias serán las más afectadas. La cifra estimada representa 1,9% del total de empleos



La desregulación comercial implementada por el Gobierno podría derivar en la pérdida de 431.452 puestos de trabajo, 1,9% del total. El mayor riesgo se concentra en los sectores industriales, que son los principales afectados por el aumento de importaciones. Especialistas consideran necesario el diseño de políticas productivas y laborales para los rubros y perfiles más expuestos al cambio.

Así lo indica un informe del think thank Fundar: “En un contexto de bajos niveles de actividad, el proceso de apertura agrava la vulnerabilidad de segmentos laborales específicos, con posibles efectos a largo plazo en la estructura productiva de Argentina”, afirma.

Aunque la eliminación de barreras comerciales puede impulsar el crecimiento económico, el éxito depende en gran medida de que la iniciativa se traduzca en mejoras de productividad o en mayores inversiones.

Fundar destaca que la quita de restricciones a los bienes de consumo beneficia a los consumidores al reducir precios, que es la principal estrategia de la Casa Rosada. Asimismo, la flexibilización en la importación de bienes de capital e insumos intermedios facilita el acceso a tecnologías más avanzadas, potenciando el crecimiento.

Impacto

La contracara es la amenaza que representa para la producción local y el empleo asociado, con la posibilidad de despidos masivos, reducción de salarios e incremento de la informalidad, algo que ya ocurrió en la liberalización comercial de las décadas de 1980 y 1990.

Según el estudio, 65% de los puestos de trabajo en riesgo (282.094) pertenece a la industria manufacturera, particularmente a sectores como textil-indumentaria, calzado, madera, productos de metal y electro-electrónica, altamente expuestos a la competencia externa. Por detrás se ubica el comercio (62.355 empleos), transporte y comunicaciones (33.710), servicios profesionales y empresariales (19.880), agro (13.968) y finanzas (5.971), entre otros.

Por regiones

En la distribución por región geográfica, 74% de los trabajadores eventualmente impactados corresponden sólo cuatro jurisdicciones: la provincia de Buenos Aires (alrededor de 177.000 empleos), CABA (69.000), Córdoba (36.000) y Santa Fe (35.000). Esto debido a su estructura productiva, fundamentalmente industrial.

Desagregado por género, las medidas de apertura comercial afectarán más a los varones (311.000 puestos de trabajo en riesgo) que a las mujeres (120.000). La diferencia responde a la alta participación de los primeros en el mercado laboral y a los rubros donde tienen mayor presencia. Por rango etario, aquellos que se verían perjudicados son fundamentalmente los adultos jóvenes de entre 25 y 44 años.

El think thank resalta que la desocupación (que ascendió a 7,9% en el primer trimestre de 2025) vinculada a la recesión podría ser transitoria, no así los empleos perdidos por la reforma comercial.

“Las medidas de apertura impactan con mayor fuerza cuando no se articulan adecuadamente con otras políticas económicas. En particular, una apreciación del tipo de cambio real reduce la competitividad de la producción nacional frente a los bienes importados, acelerando el ingreso de productos externos y profundizando la crisis”, explica Fundar.

Asimismo, el reporte detalla que, si el tipo de cambio real se hubiera mantenido en los niveles de 2023, el empleo en riesgo sería de 355.158 puestos, es decir, 76.294 menos que en el escenario simulado con el de abril pasado.