Avanza en la expansión y optimización de controles físicos en puertos y pasos fronterizos. Busca financiamiento para comprar cinco escáneres y apura a puertos privados para otras adquisiciones de tecnología de inspección

La Dirección General de Aduanas (DGA) posee 24 escáneres propios y gestiona la compra de otros cinco, con el objetivo de expandir y optimizar los controles físicos en puertos y pasos fronterizos de todo el país, para prevenir el contrabando y el narcotráfico y así proteger la industria y el trabajo nacional.

En este sentido, el organismo conducido por Guillermo Michel tiene en cuenta varios factores, como por ejemplo que Puerto de Buenos Aires controla entre el 75 y 80 por ciento de las importaciones totales del país.

Mientras que las terminales de otras jurisdicciones, como las de San Lorenzo, Rosario y Santa Fe, entre otras, controlan entre el 75 y 80 por ciento de las exportaciones totales.

El organismo que tiene por principal función impedir el ingreso ilegal al país de mercaderías trabaja en la concreción de un préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) para comprar cinco escáneres de camión, a un costo estimado de US$3,5 millones cada uno.

Asimismo, avanza en intimaciones a las terminales portuarias del país en manos de operadores privados para que inviertan en un escáner de arco de flujo continuo, tecnología de última generación que demanda entre US$5 millones y US$6 millones por unidad, con la finalidad de mejorar las revisiones no intrusivas.

Actualmente, la DGA cuenta con un solo escáner de este tipo y se encuentra en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires, el cual permite controlar 800 contenedores por día, de los cuales 80% corresponde a importaciones y el 20% restante a exportaciones.

A su vez, de ese 20% de exportaciones se escanea 80% y apenas 5% da resultados en situaciones mayoritariamente relacionadas con el contrabando, precisó Rosana Ludovico, subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas.

La DGA sostiene que «hay que comprar por lo menos cuatro (escáneres) porque hay que actualizar» y sumar donde no hay, como en el paso Bernardo de Irigoyen, en Misiones (con Brasil) y el paso de Jama, en Jujuy.

Durante un encuentro con medios de prensa, Michel habló de éste, que permite pasar a Chile: «Es un lugar a 4.400 metros de altitud que está funcionando mucho por la minería y además estamos previendo todo el flujo comercial por el tema del litio».

De esta manera, el funcionario no sólo destacó la necesidad de inversión en tecnología e infraestructura sino que anticipó lo inminente en materia del comercio de ese mineral, por el cual Argentina apostará fuerte durante el corriente año y los próximos.

En este sentido, Michel comentó que provisoriamente se empleará un escáner usado que había en el departamento de la DGA en la localidad bonaerense de Campana. «Pero se necesita uno nuevo, no sólo por el litio sino porque están viniendo muchos camiones de Paraguay que hacen las rutas Chile-Iquique Paraguay-Asunción utilizando las rutas argentinas», señaló.

Por otra parte, en los últimos meses Aduana avanzó en la agilización de los procesos de importación de productos e insumos de primera necesidad relacionados con la salud a partir de la creación, en agosto de 2022, de la Mesa de Asistencia Sanitaria Aduanera.

Los coordinadores de dicha mesa, Christian Astudilla y Nahuel Marchese, concretaron esta semana la entrega de 130 sillas de ruedas, dos sillas motorizadas, 23 bipedestadores y accesorios para ensamble y repuestos para sillas de ruedas, que se encontraban adjudicados a pacientes de obras sociales y prepagas de todo el país.

De igual manera, ante el descubrimiento de problemas en el abastecimiento de los proveedores de insumos para Vaca Muerta, la DGA desarrolló «un canal verde para este rubro», dijo Michel.

A la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) «le posibilitamos volver a las importaciones vía courier por hasta US$3.000 cuando traen repuestos para pymes«, agregó el funcionario, en alusión a la política nacional de favorecer las importaciones de bienes destinados a la producción nacional.

El organismo a cargo de Michel también avanzó en la definición de donaciones de mercaderías incautadas, como por ejemplo el convenio firmado la última semana entre DGA, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría General de la Presidencia, por el cual se entregó por primera vez un lote de 163 neumáticos (valuados en $40 millones) a esa cartera -que conduce Aníbal Fernández-, destinados a las fuerzas de seguridad.

En este sentido, el organismo aduanero anticipó que se está trabajando en «un proyecto de decreto para hacer una donación masiva para viviendas sustentables, escuelas, salas de primeros auxilios» de «alrededor de mil» contenedores en desuso.

En los últimos años se expandió el acondicionamiento de éstos y su conversión en oficinas, locales, aulas e incluso viviendas y hoteles.