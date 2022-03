El ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, brindará una conferencia de prensa esta tarde para informar sobre nuevas medidas para contener la inflación, fundamentalmente en lo que hace a los precios de los alimentos, informaron fuentes oficiales.

El encuentro con los medios se llevará a cabo a las 15 en la sede de la cartera.

Previamente, Kulfas y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantendrán una reunión con autoridades de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).

Ayer, Kulfas afirmó que el Gobierno va a «actuar con el peso de la ley» sobre los sectores que en las últimas semanas implementaron remarcaciones y que van a exigir a los empresarios «que retrotraigan los precios que no tienen justificación».

«Vamos a trabajar cadena por cadena. Vamos a comparar la estructura de costos con los datos que informen los empresarios y conformar una mesa de trabajo. Somos un gobierno de diálogo, pero si vemos que del otro lado no encontramos una respuesta adecuada, y hay excusas o prácticas especulativas, vamos a actuar con el peso de la ley”, sostuvo en diálogo con FM Futurock.

Y agregó: “Lo que hay es el inicio de una nueva etapa donde vamos a procurar que esta volatilidad tan fuerte que hay en el mercado internacional, y que se suma a los problemas que tenemos hace un tiempo largo, no se agrave”.

El funcionario remarcó que “el primer objetivo es estabilizar esta situación que está agudizada por la suba de los costos de las materias primas”, y subrayó que “en las últimas semanas vimos remarcaciones que nos parecen injustificadas e inaceptables y queremos discutirlas con la cadena para frenarlas en lo inmediato”.