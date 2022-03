Iveco eligió Expoagro 2022 para presentar, a modo de anticipo, los camiones Hi Way y Hi Road que comenzaron a fabricarse en su planta de Ferreyra (en Córdoba) y llegarán al mercado local próximamente. Las unidades aptas para bitrén están equipadas con suspensión neumática y sistemas de frenado (EBS) y control de estabilidad (ESC).

Con la incorporación de estas características técnicas, se abre un nuevo abanico de aplicaciones para esos modelos nacionales, que ahora podrán ofrecer servicios de transporte asociados a segmentos que poseen estos requerimientos para movilizar mayores cargas (escalabilidad y bitrén), cargas especiales (como el caso del combustible), así como otros productos que por normativa requieran esta especificación técnica para su distribución.

La suspensión neumática se destaca por su poder de adaptación, ya que se puede regular en altura en función del tipo de superficie que vaya a transitar el vehículo. Además de favorecer el cuidado de las rutas, brinda más confort en la conducción por su amortiguación más suave, así como una mayor seguridad general del transporte por su capacidad de absorber irregularidades y mejorar el desempeño en el frenado.

En cuanto a los sistemas EBS y ESC de última generación, aportan a un mayor control en la conducción y actúan junto a la suspensión neumática para contribuir a un transporte más seguro.

“Nos enorgullece poder mostrar el trabajo realizado por el equipo de ingeniería de nuestra planta, que ya tiene 53 años de producción en el país y continúa actualizándose día a día para nacionalizar la oferta y llevar la mejor tecnología a los transportistas argentinos”, dijo Francisco Spasaro, director Comercial de Iveco Argentina.

Por su parte, Justo Herrou, gerente de Marketing y Comunicación Corporativa de la compañía, afirmó: “Venimos incorporando nuevas tecnologías para ofrecer productos cada vez más seguros, eficientes y sustentables. En este sentido, esta nacionalización de especificaciones nos ayuda a seguir evolucionando la propuesta de camiones pesados de la marca en el país”.