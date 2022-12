Finalmente, ayer se anunció que hoy al mediodía se concretará la firma del acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos. El encuentro entre el ministro Sergio Massa y el embajador Marc Stanley se llevará a cabo en el Centro Cultural Kirchner, en la Capital Federal. Si bien formalmente el acuerdo entrará en vigencia el 1 de enero, se calcula que sólo a finales de septiembre empezará a llegar la información requerida sobre las cuentas de argentinos en aquel país.

Según estima el Poder Ejecutivo, el dinero no declarado en cuentas de argentinos en el exterior asciende a una suma varias veces multimillonaria, “como mínimo 100 mil millones de dólares no declarados en divisas y bienes”, aseguró Carlos Castagneto, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

“Venimos trabajando (en el acuerdo) desde la siguiente semana a la que asumí como ministro. Planteamos en Estados Unidos con mucha firmeza que Argentina necesitaba que EEUU dejara de ser la guarida fiscal de ciudadanos que eluden su responsabilidad con el fisco argentino en cuentas en EEUU”, dijo Massa en declaraciones a Radio con Vos.

Además, el ministro agregó que van “a trabajar para que antes del 30 de diciembre el Congreso argentino trate la normativa para que entre 1° de enero y el 30 de diciembre los argentinos que no exteriorizaron bienes tengan oportunidad de hacerlo. Quienes no lo hagan serán sujeto de sanciones, no solo tributarias, sino también penales”. De esta manera se cumple aquello que algunos analistas ya habían adelantado cuando se empezó a hablar del acuerdo: un blanqueo con el cual el Gobierno pueda recibir más dólares para «surfear» los próximos meses. El éxito de esto último, sin embargo, dependerá de la confianza que despierte el Gobierno en los ciudadanos argentinos.

El ministro de Economía también hizo referencia al sinceramiento fiscal de 2017: “Si alguien blanqueó y ocultó bienes o luego de la exteriorización violó el acuerdo con la AFIP, el blanqueo (para esa persona) se cae y se revisa todo el patrimonio y la exteriorización (que había realizado)”, tratando de «marcarles la cancha» a los argentinos que poseen cuentas sin declarar en el exterior para que se adhieran al nuevo blanqueo, que muy probablemente tenga una «vuelta» legal para no penalizar a los que no hubieran declarado previamente y decidieran hacerlo en esta nueva ventana a confirmar.