El Gobierno trabaja junto al Banco Nación para asegurar garantías recíprocas a las compras. Aduana informó que las cautelares para importación llegaron a 2.600 millones de dólares

El ministro de Economía, Sergio Massa, dijo este jueves que trabaja con el Banco Nación para habilitar «un mecanismo» para que «todos aquellos sectores y actores que tengan capacidad de crédito en la Argentina pero no tengan acceso a los mercados de crédito internacional» puedan acceder a financiamiento.

«Lo que hacemos es colateralizar garantías para darles financiamiento desde Estados Unidos y desde España (a través de Banco Nación) a los que necesitan importar desde el mercado europeo y desde Estados Unidos», señaló, al participar en la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) en el Parque Norte, de la ciudad de Buenos Aires.

Cautelares

En tanto, el titular de la Dirección General de Aduanas, Guillermo Michel, ratificó que la dependencia a su cargo va a seguir estudiando “detallada y minuciosamente todas las cautelares” presentadas ante la Justicia para gestionar importaciones, debido a que se descubrieron «cuestiones totalmente irregulares”.

Michel participó este jueves en la apertura de una jornada organizada por la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Universidad del Salvador (USAL).

El funcionario dijo que “una cosa son las discusiones entre técnicos y otras muy distintas son las estafas al Fisco que, lamentablemente, es con lo que mayormente nos estamos encontrando”.

Respecto a la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones, dijo, a modo de ejemplo, que “hay casos de sobrefacturación en los que entra al área aduanera basura tecnológica de origen chino por un millón y medio de dólares, o guantes de látex que están traídos por US$6 millones y después nadie los reclama”.

“Estamos haciendo una tarea muy ardua de analizar el encuadre penal porque esto tiene que ver con una cuestión de estafa al Estado, no sólo a nivel tributario sino por el hecho del egreso de divisas de manera irregular, que es el verdadero objetivo de esto”, subrayó.

Al referirse a las presentaciones efectuadas por importadores en la Justicia, manifestó que “lo que estamos planteando es que cuando se otorgaron las cautelares no se verificó uno de los requisitos que es el de ‘peligro en la demora” y quedó ampliamente demostrado que éste «no estaba acreditado para el otorgamiento en la cautelar”.

Hasta el momento, la DGA lleva verificadas 1.068 empresas que impusieron cautelares.

“El total de cautelares que tenemos es por US$2.600 millones, las 25 cautelares principales son de US$700 millones, y las cinco principales que ya fueron desistidas por los importadores superaban levemente US$300 millones”, detalló.

Además, el funcionario subrayó que “no es lo mismo una empresa que no puede producir por la falta de insumos que alguien que está buscando el sobrestock”

“No es ilegal el sobrestock; lo que sí es ilegal es buscar un remedio judicial argumentando un requisito que establece la ley de cautelares que no estaba verificado”, cerró Michel.