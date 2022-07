La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo hoy que «seguramente habrá algunas modificaciones» en las próximas revisiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que «el segundo semestre es muy complejo» con «muchos» y «muy fuertes» vencimientos.

«Tenemos que ser realistas y honestos: las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar de manera conjunta», ya que el acuerdo «tenemos que cumplirlo», expresó la reemplazante de Martín Guzmán en diálogo esta mañana con la emisora El Destape Radio.

En relación con las negociaciones por la deuda, el Ministerio de Economía busca acordar una nueva fecha de reunión con el Club de París, prevista originalmente para mañana, pero que debió postergarse tras la renuncia de Martín Guzmán.

Batakis remarcó el propósito de «coordinar» el trabajo con «todos los organismos» del área económica e indicó que, con el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, están tratando de «tener una hoja de ruta».

Ese trabajo coordinado, añadió, permitirá «evitar saltos en la economía que afectan a las empresas, pero también a la gente que se asusta con estos cambios».

Esta mañana arranqué hablando con él (por Pesce) y ayer tuve una muy buena reunión con el ministro de Desarrollo Productivo», informó.

La ministra también afirmó que «los salarios no son la causa de la inflación» y reafirmó que el propósito del Gobierno es «no sólo recuperar lo perdido (en términos reales) sino también ganar» poder adquisitivo.

Al respecto, recordó que, «en el último año de la gestión anterior (encabezada por Mauricio Macri), los salarios cayeron muchísimo y la inflación fue del 54%».

En otra comparación con la gestión de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- Batakis subrayó que «bajar la inflación no es una pavada, como dijeron otros», y sostuvo que no se podrán reducir los niveles actuales «a un dígito (anual) en el corto plazo».

Asimismo, aseguró que el dólar «está en niveles competitivos» en su actual cotización oficial y que el Tipo de Cambio Multilateral (cotización promedio que se calcula en comparación con las monedas de los principales socios comerciales) «está en los niveles que tiene que estar».

En ese sentido, indicó que el país necesita que «los exportadores exporten más» y que «no especulen con lo que van a hacer el mes que viene», y remarcó que, para eso, se cuenta con un Tipo de Cambio Multilateral que está «en niveles competitivos como en otros momentos de la Argentina».

Batakis dijo que iba a «intentar hablar» con representantes del FMI en el transcurso de la jornada de hoy y remarcó que en el Gobierno «a ninguno nos gustaría tener este diálogo, pero está, hay un acuerdo y tenemos que cumplirlo».

La titular del Palacio de Hacienda advirtió que «viendo las metas de cada revisión, seguramente habrá algunas modificaciones» debido a que «el mundo está cambiando por el tema de la guerra», con alzas en los precios internacionales que derivaron en un aumento en los montos de importación de energía.

Creo que el segundo trimestre se cumplió y el segundo semestre es muy complejo, hay muchos vencimientos y muy fuertes», manifestó.

Al referirse a esos vencimientos, señaló que «hay uno muy fuerte en septiembre, también en julio hay uno fuerte y eso, obviamente, va a generar tensiones».

Tenemos que ser realistas y honestos, las tensiones van a existir, pero tenemos que trabajar de manera conjunta» para arribar a una solución, sostuvo.

En cuanto a las razones de la inflación, Batakis tuvo una mención especial al calificativo de «multicausal», utilizado recurrentemente e incluso incorporado en los documentos del FMI.

Multicausalidad es una palabra muy linda, pero uno tiene que identificar cuáles son las causas y cuál es la ponderación» de sus componentes, señaló.

Al respecto, señaló a «la inercia» como una de esas causas, pero diferenció la actitud de «la gente que trata de preservar su poder adquisitivo contra la inflación», que consideró «totalmente entendible», de la «inercia especulativa» que, sentenció, «no podemos permitir».

Ya lo dijo un supermercadista: ‘remarco, remarco y remarco'», criticó, en referencia a afirmaciones realizadas el 7 de junio pasado, en el marco una jornada por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina el titular de La Anónima, Federico Braun.

De todos modos, resaltó que «sería muy ingenuo» creer que la inflación se soluciona «con una Secretaría de Comercio por sí sola».

Tenemos que reconocer en cada una de las causas cuáles son los elementos que tenemos para reducir la inflación», señaló la flamante ministra, tras lo cual destacó la importancia del crecimiento de la estructura productiva».

En ese contexto, sostuvo que «la planificación del desarrollo necesita muchas normas nuevas para desarmar los modos de la burocracia argentina».

Hacer las obras necesarias para liberar la capacidad productiva, como el gasoducto (Néstor Kirchner), nos va a dar un vuelco importante, no sólo a la Argentina sino a la región, pero eso lleva muchos años», planteó.

A pesar de la extensión de esos plazos, argumentó que «no se puede dejar de lado todo eso y mirar sólo las cosas de corto plazo, hay que hacer las dos cosas».