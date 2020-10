Guzmán ratificó que no habrá devaluación y prevé inflación 20 puntos debajo de la de 2019

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que no habrá devaluación en la Argentina, al hablar este viernes ante los empresarios del Coloquio de IDEA. Consideró que “la situación del dólar oficial es distinta a la del paralelo, tanto en el blue como el liqui”. “Esos tipos de cambio hoy están en valores que no representan la realidad argentina, que no es un país de ingresos bajos, sino de medios”, sostuvo Guzmán.

El ministro consideró que “se han generado tensiones en esos mercados y expectativas que explican esa brecha. Pero no representan la realidad argentina”. “Si mirás la evolución del IPC no está atada a la evolución del blue”, indicó.

También señaló que la evolución del Índice de Precios al Consumidor “no está atada a la del dólar blue o el contado con liquidación (CCL), sino a la del dólar oficial”, y aseguró que la inflación anual “será inferior a 40%, en un nivel de 20 puntos menos que la del año anterior”.

Guzmán calificó la actual coyuntura como “mixta”, ya que se está administrando “una situación de emergencia económica, que se ha profundizado en el contexto de la pandemia, y al mismo tiempo hay progresos sólidos en temas fundamentales para ordenar la economía”.