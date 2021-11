La ministra de Salud, Carla Vizzotti; y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunieron esta tarde con las autoridades de las cámaras que nuclean a los principales laboratorios, para analizar la evolución de los precios de los medicamentos.

Vale señalar que ayer, Vizzotti y Feletti se reunieron para analizar la suba que registraron los precios de los medicamentos en los últimos meses y terminar de pulir los temas que se pondrán sobre la mesa en la discusión con los laboratorios.

El martes pasado, Feletti, en declaraciones radiales, consideró necesario «algún tipo de intervención» por parte del Estado en este sector, por entender que «no puede haber consumos esenciales que no tengan algún grado de regulación”.

«Vamos a ver el estado de situación (de los medicamentos), pero me parece que algún tipo de intervención tiene que haber porque, si no, no hay política de ingresos que se sostenga», dijo Feletti.

Tras estas declaraciones, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), las principales entidades que nuclean a los laboratorios, dijeron que “resulta innecesario alterar las reglas de la libre competencia, a través de mecanismos de congelamiento de precios”.