El ministro de Finanzas de la Provincia, Osvaldo Giordano, abogó por avanzar en un cambio de paradigma para encarar políticas que permitan lograr de una manera sostenible el desarrollo y despegue el país, inmerso en un escenario crónico que impide salir de las cíclicas crisis que lo afectan desde hace décadas

Giordano fue el orador invitado ayer a un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, ámbito en el que presentó Una vacuna contra la decadencia, libro del cual es coautor junto con los economistas Carlos Seggiaro y Jorge Colina, en el que se desmenuzan diversas políticas de larga data sostenidas en nuestro país por gobiernos de diferente signo.

En el evento también disertó el asesor estratégico del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la BCC, el exministro Guido Sandleris, quien brindó un análisis y e hizo algunos comentarios acerca del libro. Más tarde, el titular de la BCC, Manuel Tagle (h) -quien fue recientemente reelecto al frente de la institución-, expuso su mensaje institucional.

“La Bolsa siempre tuvo una raíz liberal, democrática, profundamente comprometida con el funcionamiento del quehacer económico y productivo del país”, señaló Tagle.

Respecto al libro de Giordano, aseguró que es una obra que “tiende al equilibrio, a la sensatez que surge. Algunos dicen que la sensatez no es de izquierda ni de derecha, yo creo que el liberalismo es la sensatez. Es decir, es el que pudo interpretar la naturaleza del ser humano y poderla rescatar, potenciar y actuar en beneficio de la comunidad y no sólo en beneficio propio”.

“Osvaldo habla de cuando empezó esta decadencia, y esa vacuna que propone se basa en ordenar el sector público, que sea eficiente y administre los bienes que la sociedad le otorga y en definitiva eso nos va a permitir a todos tener previsibilidad y la confianza necesaria para desarrollarse”, concluyó.

Problemas estructurales

Por su parte, Giordano dijo que el libro “aborda problemas estructurales que afectan el desarrollo nacional de una manera original. De hecho, en tiempos en que todos los discursos y polémicas se centran en destacar ‘la grieta’ o las diferencias políticas, nuestro trabajo fue cuestionar los acuerdos”.

Aseguró que a lo largo del escrito se analizan también aspectos claves como los sistemas previsional e impositivo, la distribución de las responsabilidades entre los Estados y la transparencia como pilar de éste.

«Asumamos que la decadencia tiene muchos años y que este proceso de involución está muy ligado al mal funcionamiento del Estado. La vacuna es ordenar el Estado y en base a eso ser financieramente sostenible. No hay ninguna chance de que salgamos de la decadencia si no mejoramos su funcionamiento”, consideró.

“Hacer funcionar al Estado no es un tema de una agenda de derecha, es un tema previo a las posturas políticas; previo a decidir a dónde vamos necesitamos un Estado que funcione y luego se le marcará el rumbo. Con un Estado que funciona tan mal como el nuestro no importa a dónde vayamos porque no vamos a llegar”, indicó el ministro.

“Hay políticas de Estado que hay que explicitar y cuestionar cómo manipular la movilidad para ajustar el gasto previsional; confiar en que las soluciones pasan por reducir la informalidad”, prosiguió.

“Como sociedad tenemos que presionar. No esperemos que el líder lo arregle, lo pidamos. Cuando dejemos de discutir por un salvador y discutamos ideas, ahí aparecerán las soluciones”, concluyó.

Por su parte, Sandleris consideró que el libro tiene un abordaje que deja en evidencia que “la economía argentina hace décadas que no anda bien y los autores se enfocan en los factores que explican este fenómeno: organización y el funcionamiento del sector público”.

“No importa en dónde uno esté parado en la grieta. Es un libro que pueden leer Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Seguro se van a irritar pero no lo pueden descartar fácilmente. Esto es muy difícil de lograr, y eso lo llaman pararse afuera de la grieta.”

“Que la economía no funciona desde hace tiempo, hay muchas formas de demostrarlo, pero si uno mira los últimos 40 años, la mitad de ellos la Argentina estuvo en recesión y tuvo 25 de los últimos 40 años una inflación superior a 25%. Y en solo cinco años ocurrió lo que la mayoría de los países del mundo experimentan, su economía creció y la inflación fue menor al cinco por ciento. Es decir, Argentina sólo lo vivió durante cinco años de los últimos 40, la última vez en 2003”, graficó.

“Coincido con el libro en que el talón de aquiles de la economía ha sido el déficit fiscal. El Gobierno recaudó más de lo que gastó entre el 2003 y 2009, y en esos años no se pagaban los intereses de la deuda y se habían congelado las jubilaciones”, señaló, y aseguró que “el tamaño del Estado sí importa, para mí, pero al mirar el Estado argentino, vemos que hubo un crecimiento vertiginoso del mismo, entre 2003 y 2015, prácticamente se duplicó. Históricamente, en promedio el Estado pesaba 23% del PBI”.

“Uno de los grandes desafíos es cómo corregir este desequilibrio fiscal, que se identifica como primer elemento dentro del libro. Considero que el camino no es subiendo impuestos sino reduciendo el gasto”, finalizó.