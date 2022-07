El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, afirmó que la Argentina necesita “consensos políticos”.

También sostuvo que hay que ordenar el sistema tributario porque implica una “presión infernal” para las pymes.

“Si Argentina no llega a consensos políticos, todo se va a guiar por expectativas, ansiedades y frustraciones, es imposible ordenar un país sin esos consensos”, enfatizó el dirigente en declaraciones radiales.

“No estamos de acuerdo en más presión impositiva. Hacen pagar tasas por la facturación”, agregó.

Funes de Rioja señaló que el sector empresarial quiere previsibilidad y que “los mercados se encuentren en un camino” y que “la política oficial en el plano fiscal, monetario, de acumulación de divisas, resuelva ese equilibrio no sólo por lo macro, sino hasta por lo micro” ya, que de otra manera, no hay insumos y, por consiguiente, no hay precios.