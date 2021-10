En un videomensaje de tres minutos que envió hoy al Coloquio de IDEA donde se debate sobre “Una Argentina Sostenible”, el papa Francisco reiteró la importancia fundamental del trabajo, aseguró que “los subsidios sólo pueden ser una ayuda provisoria” y que “no se puede vivir de subsidios” y lamentó haber sido malinterpretado en su madre patria en cuanto a estos temas.

“Algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo: que propongo una vida sin esfuerzo, o que desprecio la cultura del trabajo”, se quejó. “Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses, que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para sus familias”, planteó.

Más adelante se refirió a la actividad de los empresarios: «varias veces me he referido a la noble vocación del empresario que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo. Porque no me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo, lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo siente que le falta algo, la dignidad que da el trabajo, que unge de dignidad”, dijo Francisco.

La aparición del Papa en el encuentro empresario se dio en el marco de la presencia de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en el escenario. Gildo Onorato, secretario gremial de la organización, fue uno de los oradores durante el segundo día del Congreso.