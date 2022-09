Toyota sigue sacando pickups, pero con cubiertas de otros modelos. Volkswagen tendría respaldo para siete días. Renault y Nissan continúan trabajando por ahora. Las terminales trabajan con bajo stock y el conflicto se suma a otros que ya arrastra el sector

Las negociaciones en el Ministerio de Trabajo con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) para resolver el conflicto salarial en las industrias del sector pasó el martes a la tarde a cuarto intermedio hasta el miércoles, mientras el gremio decidió hasta entonces continuar con las medidas de fuerza.

La escalada del ya largo conflicto entre el gremio y las empresas fabricantes y paralizó por completo las plantas de Fate, Pirelli y Bridgestone y comenzó a impactar como un efecto dominó sobre las terminales automotrices con parálisis de líneas de producción, situación de la que Córdoba se mantiene alejada hasta el momento.

Ford anunció en las últimas horas que tuvo que suspender dos turnos de producción en su planta de General Pacheco, Buenos Aires, donde se produce la pickup Ranger, por no contar con cubiertas. Toyota, otra terminal ubicada en la misma provincia, reconoció que sigue sacando su producción de vehículos pero con cubiertas alternativas, propias de otros modelos de vehículos.

Si la situación continúa, podría derivar en breve también en paradas en la producción de otras terminales fabricantes de pickups, que son las que más utilizan los neumáticos fabricados localmente.

En Córdoba, la planta que Fiat tiene en Ferreyra reconoció que tiene stock de neumáticos para una semana de producción, mientras que desde la planta de Santa Isabel, las marcas de Renault y Nissan comunicaron que por ahora siguen trabajando, aunque no dan plazos ni se conoció información precisa de cuánto stock de cubiertas les queda, antes de paralizar la producción.

Fuentes del sector automotor hablan de una “tormenta perfecta”, ya que este conflicto que genera faltante de neumáticos se suma a las dificultades previas para importar y la escasez global de semiconductores, piezas clave para las computadoras y las conexiones del tablero de los vehículos.

“La mayoría de las automotrices están afectadas excepto las que importan cubiertas y no las compran localmente. Los fabricantes de pickups están seriamente afectados y van a tener que parar producción por falta de insumos”, alertó una fuente del sector. Además de Ford, es el caso de Renault, Nissan y Toyota.

En Volkswagen aseguraron que cuentan con stock de neumáticos para una semana más.

Por una protesta sindical que ya lleva más de cinco meses, el gremio Sutna mantiene bloqueadas las tres plantas que producen neumáticos en la Argentina. Desde Pirelli confirmaron que su producción fue suspendida “indefinidamente” a raíz del conflicto y lo mismo pasa en Fate y Bridgestone.

Las automotrices están monitoreando la situación “minuto a minuto” para decidir cuándo deberán frenar su producción. Varias de ellas mantuvieron ayer reuniones de directorio.