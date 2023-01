Agricultura derogará la obligatoriedad de trozar la faena bovina en piezas menores de 32 kilos. La medida es reclamada por la OIT y los organismos sanitarios. Después de una pulseada de casi dos años, ganaron los frigoríficos. Sigue la media res aunque debe ser distribuida con recursos mecánicos que no afecten la salud de los trabajadores

Por Javier De Pascuale

Otra marcha atrás del Gobierno nacional; pero en un tema que, a decir verdad, se lo venía venir. La resolución de la Secretaría de Agricultura que derogaba el uso de la media res y obligaba a los frigoríficos a trozar la carne vacuna en paquetes de hasta 32 kilogramos, firmada en abril de 2021, renegociada a fines de ese año, nuevamente discutida a fines del año pasado, quedará finalmente en el olvido.

La medida, reclamada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para salvaguardar a los trabajadores que estiban y distribuyen las medias reses, aceptada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) -que, mediante la resolución 22/2021, la declaró obligatoria- iba a entrar en vigencia el próximo día 15 pero un acuerdo logrado en las últimas horas en la Mesa Técnica de Carnes que funciona en Agricultura y Ganadería decidió no aplicarla en su totalidad.

El cónclave resolvió de común acuerdo «avanzar en un trabajo conjunto para atender la salud de los trabajadores del sector y los controles de inocuidad sobre los productos cárnicos», se informó oficialmente.

Si bien se derogará la obligatoriedad del troceo, se informó que seguirá vigente «la resolución 22/2021 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que establece el límite máximo en 32 kilogramos para el acarreo manual de productos cárnicos, debiendo utilizarse medios mecánicos para piezas que superen ese kilaje».

Se trata entonces del fin de una larguísima polémica que enfrentó a la crema y nata de la industria cárnica nacional -los frigoríficos exportadores congregados en el consorcio de exportadores ABC- con el grueso de los industriales cárnicos provinciales, cuyas instalaciones están formateadas para el uso de medias reses.

La pulseada entre ambos bandos, que tenía los frigoríficos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos en la cabecera de la resistencia, tocó su punto de máxima tensión en los últimos meses del año pasado, cuando los empresarios de las provincias anunciaron un lockout total contra la faena justo en las semanas previas a las fiestas de fin de año, lo cual pronosticaba la disparada de los precios de los cortes más consumidos en esa importante época del año.

Fue cuando Agricultura prorrogó el inicio del troceo obligatorio para el próximo 15 de enero, puente temporal que le permitía sortear las fiestas y encontrar una fórmula que dejara a todos con una sensación de victoria, aunque con sabor amargo. Es precisamente lo que se podía palpar ayer entre representantes de Fifra, la federación de frigoríficos nacionales, alguno de cuyos dirigentes reconocía ayer off the record que «la victoria es simbólica porque los exportadores ya plantaron la duda en el público, cuando en realidad nosotros ya venimos cumpliendo con lo que pide la SRT«, es decir que ya se trabaja de manera generalizada, por lo menos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con el uso de medios mecánicos para la bajada de las medias reses de los camiones en las carnicerías, es decir, protegiendo la salud de los trabajadores.

En abril de 2021, el Gobierno estableció, mediante la resolución conjunta 4, que la salida de carne de los frigoríficos de todo el país destinada a comercios minoristas, sólo podría hacerse en unidades resultantes del fraccionamiento de las medias reses en trozos que no superaran 32 kilos.

La medida, en su momento, fue firmada por los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y Desarrollo Productivo.

Su implementación, originalmente estipulada para el 1 de enero de 2022, se postergó luego para el 1 de noviembre y luego para el 15 de enero de 2023.

De acuerdo con lo explicado tiempo atrás por el director nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Alejandro Fernández, la iniciativa tenía entre sus objetivos «evitar que los trabajadores continúen descargando en las carnicerías la media res al hombro, teniendo en cuenta que pueden pesar 120 kilos cada una».

Instalaciones y créditos para mejora

A pesar de dejar sin efecto el troceo y permitir la venta de piezas más grandes, la ratificación que la Secretaría de Agricultura hizo ayer de la resolución 22/2021 de la SRT apunta a garantizar que el acarreo de los productos cárnicos superiores a 32 kilogramos se realice con medios mecánicos y no manuales. Los frigoríficos -los más grandes, claro- aseguran que ya cumplen ese requisito. Habrá que ver qué pasa con los más chicos y de provincias más lejanas.

Durante el encuentro de ayer, el jefe de Gabinete de la cartera de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena, destacó «el acuerdo de todos para avanzar en mejoras que pongan fin al acarreo humano de las medias reses, como un punto de encuentro para avanzar por encima de los diferentes criterios entre lo que propone Agricultura y lo que piden las provincias y las cámaras frigoríficas».

Por otra parte, recordó que se encuentran vigentes la línea de los créditos del Programa Crear y la línea de Fondagro, y que «seguimos apostando a que la mejora en el sector frigorífico sea incremental para poder dar ese salto de calidad que nos propusimos en tratamiento y transporte desde el lugar en que se faena al que se va a consumir, para que haya un solo estándar sanitario, en pos de la salud de la población y de los trabajadores de la carne«.

La decisión recibió el apoyo del conjunto de los representantes provinciales, quienes coincidieron en seguir fortaleciendo el espacio de trabajo para atender a las particularidades de los diferentes territorios, se informó.