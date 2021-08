Exportadores reclaman medidas por el bloqueo del puerto de Bahía Blanca, clave por la baja del Paraná

El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, afirmó que el bloqueo que llevan adelante desde el viernes transportistas autoconvocados en el puerto de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, es “extorsivo e ilegal” y reclaman que el gobierno de Axel Kicillof tome medidas.

El sector agroindustrial está en jaque desde hace meses por la baja del Río Paraná, que impacta los despachos desde los puertos del Gran Rosario.

Ante ese escenario, Bahía Blanca aumentó su relevancia y los exportadores piden que la administración bonaerense intervenga.

Los transportistas autoconvocados solicitan una tarifa fija y la suspensión de la ley que fija un plazo para sacar de circulación los camiones de motores de baja potencia que mueven hasta 45 toneladas.

Según el Ejecutivo, la normativa busca aumentar la seguridad vial en las rutas.

Sin embargo, hay camioneros que no adhieren a la protesta y pretenden ingresar al puerto bahiense.

Idígoras sostuvo que el gobierno provincial debe actuar rápido para garantizar la libre circulación”.

“Somos víctimas de un conflicto ajeno donde un grupo de camioneros no agremiados impiden que los demás camioneros puedan ingresar a los puertos con granos. El lock out, que comenzó el 30 de julio por 48 horas, se extendió en forma ilimitada y ya lleva cinco días. El daño económico para el país es enorme”, enfatizó.