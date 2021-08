«Este año las jubilaciones le ganarán a la inflación», dicen desde la Anses

El secretario general de la Anses, Santiago Fraschina, afirmó hoy que los aumentos jubilatorios se ubicarán este año por encima de la inflación a partir de la suba del 12,4% prevista para septiembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad que contempla mejoras trimestrales.

«Con esta fórmula de movilidad le vamos a ganar no sólo a la fórmula de (el ex presidente, Mauricio) Macri, sino también a la inflación», indicó esta mañana Fraschina durante una entrevista en Radio Nacional.

En este sentido, recordó que en «septiembre el aumento será del 12,4% para todos los jubilados y pensionados, y en consecuencia el acumulado de este año será del 36,2%. Queda un cuarto aumento para diciembre, con los cual estimamos que le van a ir ganando a la inflación».

Fraschina explicó también que «con la fórmula del gobierno anterior hubiésemos llegado a septiembre con un acumulado del 33,7%, que representan 2,5 puntos porcentuales menos a nuestro 36,2%».

«Además, para los que cobran la mínima, ya dimos tres bonos este año, uno de $1.500 en abril, $1.500 en mayo, y otro de $5.000 pesos en agosto», remarcó.

Fraschina no pasó por alto el capítulo de los beneficios que se obtienen con la gratuidad de los medicamentos, que a su juicio forman parte de la ¨jubilación indirecta¨.

«Muchas veces se habla de la jubilación directa, pero también existe una jubilación indirecta, es decir un conjunto de políticas públicas que permiten que el jubilado deje de pagar algunas cuestiones y la más importante tiene que ver con los 170 medicamentos gratis, que implica un ahorro promedio por jubilado de $4.200 pesos por mes», subrayó el secretario general de la Anses.

Entre los beneficios de la jubilación indirecta también mencionó la incidencia de los servicios públicos «que el año pasado estuvieron congelados y este año aumentaron muy poco, más los 130.000 jubilados y jubiladas que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias».

Otro punto a favor del universo de jubilaciones es que «el año pasado los que estaban endeudados no pagaron las cuotas de los créditos, y este año la tasa en lugar de ser del 42% es del 29%. Todos los meses estamos dando alrededor de 150.000 créditos».

Por último, estimó que «este año vamos a tener alrededor de 150.000 mujeres que se podrán jubilar», con el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado que establece que podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo.