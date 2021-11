El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que la Argentina necesita de la «atención y sensibilidad» de la comunidad internacional para «superar el obstáculo» en materia «de endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional» y reiteró que el país está «dispuesto a vincular parte del pago a las imprescindibles inversiones en infraestructura verde».

Al participar en Glasgow del evento de alto nivel «Lanzamiento del Compromiso Global de Metano» que impulsa el presidente estadounidense, Joe Biden, el Jefe de Estado volvió sobre las ideas de sustentabilidad ecológica y crecimiento económico, con foco en las dificultades adicionales que tiene la Argentina por el peso de la deuda externa.

Luego de subrayar la contribución nacional a la «reducción de todos los gases de efecto invernadero, incluyendo el metano», explicó que en ese camino, si bien hay «responsabilidades comunes», no debe haber «modelos únicos» para alcanzar metas.

«En el caso de la Argentina, el aporte de nuestra agro-bio-industria a la seguridad alimentaria mundial, no debe ser excluido de las negociaciones climáticas, para no generar nuevas formas de proteccionismo. Reconocemos los pilares de un desarrollo sostenible en lo social, económico y ambiental», afirmó.

Luego, Fernández agradeció «el esfuerzo de la comunidad internacional por la histórica emisión de Derechos Especiales de Giro desde el Fondo Monetario Internacional con el propósito de superar los efectos de la pandemia» y sostuvo que se necesita «también de la atención y sensibilidad de esa misma comunidad para superar el obstáculo que Argentina tiene en materia de endeudamiento externo con el FMI».

«Estamos renegociando un préstamo que se le concedió a mi país por 57.000 millones de dólares. Una suma mayor a la que el FMI destinó para todos los países del mundo para combatir la pandemia y que significa la mitad del presupuesto que el mundo comprometió para atender al cambio climático y que aún permanece incumplido», graficó el jefe de Estado.

Fue allí cuando pidió «mayor flexibilidad para honrar esa deuda, en plazos y tasas» y suscribió la propuesta de «vincular parte de su pago a las imprescindibles inversiones en infraestructura verde».

Luego, señaló que el país «vuelve a crecer en la pospandemia» a un ritmo del 9 por ciento y que el futuro de la Nación «está en el desarrollo de una economía con conocimiento y capacidades tecnológicas, adaptando su matriz productiva con el hidrogeno –entre otras fuentes de energía renovable-, y apostando a la electro movilidad».

«La sustentabilidad ambiental va de la mano de la sustentabilidad social. Es necesario que las deudas a pagar sean sostenibles para garantizar una recuperación económica sólida y con inclusión social», dijo Alberto Fernández y concluyó citando al Papa Francisco: «Construyamos juntos la globalización de la solidaridad, para que no triunfe la globalización de la indiferencia».