Emprende Day: aumentan a $4 millones los créditos para nuevos emprendimientos

La medida fue anunciada por el gobernador Llaryora en el marco de un encuentro que reunió a 4 mil emprendedores. En tanto, la ministra Laura Jure ponderó el interés que genera el programa y recordó que el Gobierno acompañará no sólo con fondos sino con capacitación y mentoreo



El gobernador Martín Llaryora anunció una ampliación de los créditos de la Fundación Banco de Córdoba para financiar a emprendedores, que ahora llegarán hasta cuatro millones de pesos para bienes de capital y 2,8 millones de pesos para insumos.

Los préstamos se cancelarán en 21 meses a tasa cero y con un período de gracia.

El anuncio se concretó en el marco del Emprende Day, evento que se desarrolló ayer en el Centro de Convenciones con cuatro mil asistentes.

En ese marco, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, dialogó con Comercio y Justicia sobre la importancia de la convocatoria.

“Para nosotros, en primer lugar, es un espacio de encuentro de esta comunidad emprendedora que en Córdoba es grande, es potente y que se da hoy cita acá. Y por otro lado, también es un espacio para que realicen networking, para que se potencien, para que se vinculen, se conozcan. Y fundamentalmente también, con muchos de los disertantes que traemos, como Bárbara Anderson, como Safia Contreras, también para nosotros una jornada motivacional, inspiracional. Hoy no es una jornada de capacitación en particular, pero sí es una jornada que inspira, que motiva, en donde también van a escuchar otros emprendedores que es el reflejo de muchos de los que van a estar ahí”, señaló.

En paralelo, Jure indicó: “A algunos emprendedores decidimos también darle un panel especial a lo que tiene que ver con aquello que además de llevar un emprendimiento lo hacen con triple impacto. Y otros paneles de emprendedores que vienen a eso, a hacer un espejo y fundamentalmente a decirnos que no estamos solos. Ése era uno de los objetivos”, completó.

Objetivo

“Nuestro objetivo cuando empezamos con este programa era profesionalizar. Le decimos, hay un montón de emprendedores dando vueltas, ¿no? Y uno no los identificaba ni los encontraba todos en un lugar como hace con los industriales o como los comerciantes. De manera que uno era potenciar esos emprendedores, profesionalizarlos. Y el otro era generar comunidad. Así que este evento viene un poco a eso. O sea, lo de hoy es básicamente vincularse entre sí, contar experiencias. Mucha vinculación”, explicó.

En paralelo, subrayó: “Hemos propuesto también, utilizando la tecnología que hoy nos lo permite. Tenemos unos televisores grandes, unas pantallas grandes, donde yo busco, yo ofrezco. Y después cada uno en su en su credencial de inscripción, tienen ahí un código QR en donde nos vamos vinculando, uno lo escanea y tiene los datos de la otra persona para poder saber qué hace, qué necesita, qué busca lo que queremos es que se expandan que encuentren en el otro un socio, un complemento un cliente y fundamentalmente también que aprovechen de los disertantes que hemos buscado Porque el camino del emprendedor es como la vida Porque en definitiva el emprender también no sólo es un negocio que lo es y que tiene que ser rentable sino que también emprender es una forma de vida. Y por eso también los testimonios que vamos a escuchar acá de Barbara Anderson, por eso también Sofía Contreras que nos dice pasar la acción y pasar la acción, parte también de sentarse, pensar, definir y escuchar de que todos en su camino tenemos éxitos y fracasos y que de eso también se aprende. Así que creo que eso, hay muchas cuestiones que nosotros identificamos y que podemos cuantificar cuando sacan créditos, cuando toman más empleados, cuando facturan más y que nos dicen, a partir de esto yo hice esto, a partir de esta herramienta yo pude lograr esta otra, pero hay muchos intangibles de crear comunidad que no se mide en el PBI, pero que sí el nivel de relaciones desde un emprendedor que es muy solitario a saberse parte de otros que no soy el único que le pasa al poder vincularse a tener esa mano que muchas veces, yo digo, es la mano que muchas veces te empuja para adelante y que otras veces te sostiene y no te deja caer.



¿Qué diferencia a lo que ustedes llaman emprendedor respecto de, por ejemplo, una empresa, un negocio X, o sea ¿Cuál es el límite si se quiere?

No, creo que en eso no hay un límite, sino que tiene que ver más con actitud. Nosotros podemos tener acá en un montón de lugares que ya son empresarios, pero que se sientan emprendedores porque ese fue su inicio y que lo van a seguir haciendo. Pero en general los emprendedores son los que están todavía muy solos, haciendo multitasking con poquitos empleados, poquitos colaboradores y que tienen un potencial enorme que hay que explotarlo para que sigan creciendo. Así que creo que no hay una línea divisoria entre quién es emprendedor y quién es empresa. Para nosotros es clave que son los que producen, trabajan, invierten y generan empleo. Y agregan valor a nuestra provincia”.

Programa oficial

“Nosotros siempre decimos que es un programa integral. ¿Por qué integral? Porque decimos al emprendedor que muchos empezaron por decisión, por vocación, por talento propio, porque hacían un hobby, por necesidad, muchos. Bueno, no importa cómo empezaron en el camino, van necesitando la misma herramienta. capacitación de manera constante y en diferentes cuestiones. Nosotros empezamos con unas capacitaciones al inicio y rápidamente, siempre hacemos evaluaciones cuando finalizan y nos van haciendo devoluciones. Bueno, empezamos también con muchas capacitaciones que tienen que ver con el desarrollo personal, con la gestión del tiempo, con cosas que uno por ahí cree que solo van a emprender en costo, impositivo, modelo de negocio, y es eso, pero es mucho más. Llegamos hoy, la gran mayoría vende por redes sociales y es determinante también qué calidad de fotografía hacen. Y acordate que hacen todo. Son sus fotógrafos, el community manager, el que hace el packaging, el que reparte. Entonces, darle herramientas para eso, de marketing digital, de que puedan identificar a qué público es el que tienen que apuntar. Llegamos, después de varios pedidos, por eso digo de escuchar, bueno, ya estuvimos con metodologías ágiles, con cómo utilizar la inteligencia artificial, aplicarla para los emprendimientos. Entonces, bueno, vamos siempre tratando de ir evolucionando con ellos y con el mundo de las cosas que se van necesitando, pensando en que lo que ellos hacen lo pueden hacer mejor, les permite crecer, progresar y a la vez también generar más empleo en nuestra provincia y hacerla crecer. Además hay algún equipo de ayuda crediticia. Hay capacitaciones, como te decía, hay espacios de vinculación, de mentoreo, hay espacios de visibilización que también son claves, como lo yo, hay un montón de ferias acá, muchos espacios que son grandes y que nosotros estamos presentes con emprendedores, y hay también créditos de la Fundación Banco de Córdoba, que son también una herramienta, entonces por eso es un programa integral, capacitación y vinculación, mentoreo lo que es networking y todo lo que eso implica para ellos y también el financiamiento. La decisión del Gobierno provincial y del gobernador es generar herramientas para que ellos puedan estar mejor. Por eso esperamos siempre que las aprovechen. Ya hemos llegado a más de 25.000 en toda la provincia, desde que empezamos en 2020”.