El ministro Massa reconoció que el sistema actual tiene «situaciones absurdas». Los cambios irán en consonancia con conversaciones previas con la Unión Industrial Argentina y la red pyme de CAME. Habrá más accesibilidad, pero además «trazabilidad» en cada licencia

El ministro de Economía, Sergio Massa, se mostró particularmente crítico con el esquema de importaciones vigente, afirmó que hay “situaciones casi absurdas en las licencias automáticas” y adelantó que el viernes pondrá en marcha “un régimen de comercio que les dará previsibilidad a la economía y a las empresas para todo 2023”.

Al presentar los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, Massa señaló que la medida en materia de importaciones persigue el objetivo de cuidar el funcionamiento de la actividad productiva y las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“Estamos frente al absurdo de que en Argentina las máquinas tragamonedas, las hidrolavadoras, las máquinas que minan bitcoins, las motos de agua tienen licencia automática, mientras las piezas de ensamble para las pymes tienen licencias no automáticas. Claramente son errores que tenemos que corregir”, aseguró el titular de Economía.

En ese sentido, antes de ingresar al recinto de Diputados, adelantó en declaraciones a la prensa que “estaremos poniendo en marcha desde el viernes un régimen de comercio que le dará previsibilidad a la economía para todo el 2023”.

En consonancia, durante su intervención en la cámara amplió la información al precisar que en el último día hábil de la semana va a anunciar “medidas alrededor del régimen de licencias automáticas (LA) y no automáticas (LNA), pero además se va a incorporar al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) un régimen de accesibilidad y de trazabilidad”.

De acuerdo con lo señalado por el funcionario, la iniciativa permitirá que “cada empresario pyme o industrial grande, al momento de la aprobación de la SIMI, sepa la fecha de pago del BCRA” y evite algunos “cuellos de botella” que se generan con el sistema actual.

Como complemento, al Central le facilitará “programar en materia de reservas cuál es la proyección de gasto en relación con las importaciones”, agregó Massa.

Las revelaciones sobre el nuevo esquema en el comercio exterior van en línea con lo por él anticipado el lunes en su cuenta personal de la red social Twitter, al finalizar una reunión con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En esa ocasión, el ministro Massa precisó que «asegurar que cada dólar disponible vaya a la producción es prioridad», para lo cual confirmó que impulsará «que el SIMI sea simple y transparente, de aprobación prioritaria para bienes intermedios que necesitan las pymes para seguir creciendo«.

«Este SIMI va a dar previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, ya que contará con fecha de pago al mismo momento de su aprobación. Así, las empresas van a poder planificar sus procesos productivos con orden y certidumbre», completó el ministro.

Por su parte, el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, expresó en ese momento que “en este contexto de reactivación es necesario que se implementen medidas para que la disponibilidad de divisas se direccione al sector productivo”.

La administración de las divisas para sostener la producción es una de las preocupaciones centrales del Gobierno, de acuerdo con lo expresado en distintas ocasiones por el ministro de Economía y por el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

Además del encuentro con CAME, Massa ya había abordado la semana pasada el tema de disponibilidad de dólares para las importaciones relativas a la producción, cuando se reunió con la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) encabezada por su presidente, Daniel Funes de Rioja.

En esa ocasión, los empresarios le plantearon al ministro la necesidad de articular las acciones de la Secretaría de Comercio y del BCRA que permitan generar certidumbre en lo que refiere a la adquisición de insumos importados para la producción.

En el encuentro, que se realizó en la sede de la UIA, Massa advirtió de que «hay que trabajar juntos, pero eso implica responsabilidad de todos», al afirmar que «no puede haber situaciones que paren la producción de las empresas ni abusos de aquellos empresarios que reciben beneficios del Estado».

También, días atrás, la Confederación General Empresaria (Cgera) abordó el tema con funcionarios del equipo económico en un encuentro en el que las inquietudes de los empresarios pyme fueron en el mismo sentido.