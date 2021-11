El presidente de YPF, Pablo González, aclaró este jueves que «no hay nada definido sobre los aumentos de naftas» para fin de año y aseguró que desde la compañía petrolera «no se confirma ningún incremento».

Con estos dichos, González salió al cruce de las declaraciones realizadas ayer por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien había anticipado un posible incremento de las naftas desde el 1º de diciembre.

“Creo que cuando Roberto Feletti se expresa en relación a esto está pensando que en diciembre vence una prórroga del impuesto a los combustibles líquidos, algo que impacta directamente sobre el surtidor (…). La secretaría de Energía de la Nación está trabajando en prorrogar ese vencimiento hasta tanto la Ley de Promoción de Actividades Hidrocarburíferas lo resuelva. Si no se saca una prórroga antes de fin de mes, eso va a pasar; pero se está trabajando para que no suceda”, agregó en referencia a comentarios del sectretario de Comercio respecto a que una suba no afectaría al congelamiento de precios en supermercados.

Los precios en el surtidor se mantiene fijos desde mayo pasado, cuando luego de una serie de ajustes al alza la petrolera que domina al mercado de estaciones de servicio había anunciado que intentaría no volver a hacer subas en lo que quedaba de 2021. En el año, los precios subieron 34% acumulado hasta ese momento y el poder de YPF a la hora de poner precios mantuvo freezados los aumentos entre todas las competidoras.