El Gobierno nacional lanzó un plan para flexibilizar el uso de dólares no declarados pero faltan detalles

Bajo el eslogan “Tus dólares, tu decisión”, el ministro Caputo y demás funcionarios anunciaron los principales ejes del programa. Incluyen un aumento de los pisos para la fiscalización de la ARCA y controles más laxos por niveles de consumo. Quienes adhieran no serán investigados. También habrá un nuevo régimen simplificado de Ganancias. La medida busca dinamizar la economía. Con todo, subsisten las dudas ante la falta de los instrumentos correspondientes y un proyecto que deberá sortear el Congreso. La opinión de Osvaldo Giordano para Comercio y Justicia

El Gobierno nacional anunció un plan de flexibilización para el uso de ahorros no declarados, que incluye un aumento de los pisos para la fiscalización por parte de la ARCA y la eliminación de una serie de controles por niveles de consumo.

El programa fue denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, bajo el eslogan: “Tus dólares, tu decisión”.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de ARCA, Juan Pazo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Las medidas apuntan a una remonetización de la economía para asegurar la reactivación.

“Partimos de la base de que hay mucha gente que no saca la plata por miedo a que la persigan. Hay un consumo reprimido que obedece a un temor de que te reporten”, señaló Caputo al explicar la medida.

Los cambios en la suba de umbrales y de obligación de reportes a la ARCA comenzarán a regir el 1 de junio.

Las medidas

En cuanto a las medidas anunciadas, se incluyen cambios en el régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Hasta hoy las administradoras de tarjetas de crédito le informan a la ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda información privada.

El CITI Escribanos (Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes), un sistema de información implementado por la ex AFIP mediante el cual los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales. Desde ahora, los escribanos ya no deberán reportar ninguna operación a la ARCA.

El régimen informativo de compraventa de vehículos usados (rodados). Desde ahora, los concesionarios no deberán reportar ninguna operación al organismo fiscal.

El régimen informativo de pago de expensas (hoy informaba a partir de 32 mil pesos). A partir de ahora, las administradoras de consorcios no deberán reportar más el pago de expensas a la ARCA.

Código Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI). A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar más a la ex AFIP cuando ponga la propiedad a la venta

El régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos y telefonía, no deberán reportar más esos consumos.

En otro sentido, se actualizarán los montos de los umbrales para el reporte de operaciones financieras de la siguiente manera:

Información bancaria

Transferencias y acreditaciones bancarias: desde $30 millones para personas jurídicas y $50 millones para personas jurídicas.

Extracciones en efectivo: $10 millones para personas físicas y jurídicas

Saldos al último día del mes: $50 millones (para cualquier tipo de cuenta).

Plazos fijos: $100 millones y $30 millones para personas jurídicas

Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: $50 millones y $30 millones para personas jurídicas.

Tenencias en ALYC: $100 millones y $30 millones para personas jurídicas.

En el caso de la información comercial se deberán informar desde $10 millones.

Ganancias

Asimismo, se anunció un nuevo régimen simplificado de Ganancias, “que pondrá el foco en la facturación y en los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos”.

Según se señaló “esto significa que no se requerirá información sobre los consumos ni los patrimonios y que se harán anónimos a los consumos personales. En tanto, a los vendedores se les reducirá la carga de información que debían compartir con la ARCA”.

Para acceder a este régimen el contribuyente deberá manifestar voluntariamente su adhesión.

Por otra parte, se enviará una ley al Congreso para que las próximas administraciones no puedan revisar el dinero que fue incluido mediante el régimen que se pone en marcha.

Argumentos

En la presentación, el ministro Caputo explicó que el plan incluirá un decreto para terminar con los “controles absurdos” y un proyecto de ley para “blindar a los argentinos” a futuro, para que no sean “perseguidos” por Impositiva.

“Se busca atraer a los argentinos de bien a la formalidad”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, al hacer el anuncio en Casa Rosada.

En paralelo, Caputo aseguró que se busca darle a la gente “la libertad de manejar sus ahorros”.

El Gobierno sostuvo que el Estado tiene que “volver a confiar en la gente para recuperar la confianza y que el dinero circule libremente y dejar de tratar a la gente como criminales por default”.

“Tenemos que hacer que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión, lo tuyo es tuyo y podés hacer lo que quieras con esa plata”, dijo el vocero presidencial.

Señaló que “los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”.

El portavoz advirtió, no obstante, que el Gobierno “no retrocederá ni un milímetro en la batalla contra el crimen organizado”.

Apoyo del FMI

En ese marco, el Fondo Monetario Internacional (FMI) saludó las medidas del Gobierno y recordó que éstas deben cumplir con las normas internacionales de lavado de activos. “Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos en este tema y, por supuesto, el equipo estará listo para brindar una evaluación a su debido tiempo”, aseguró Julie Kozack en una conferencia de prensa en Washington.

La funcionaria destacó que las autoridades argentinas “se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera y también a alinear el marco de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT) de Argentina con los estándares internacionales, así como a desregular la economía para fomentar su formalización”.

En ese sentido, Kozack completó que “cualquier nueva medida, incluidas aquellas que puedan estar destinadas a fomentar el uso de activos no declarados, debe, por supuesto, ser coherente con estos compromisos importantes”.

La opinión de Giordano

En tanto, el titular del Ieral de Fundación Mediterránea, Osvaldo Giordano, dijo a Comercio y Justicia que “las medidas van en el sentido correcto de sacar burocracia que tortura a la gente y no aporta a la gestión del Estado, en particular al control de la evasión. Se ha ido acumulando una gran cantidad de trámites que complican el desenvolvimiento de la actividad económica y no agregan valor. Hacerle la vida más simple al ciudadano es un cambio positivo. La DDJJ automática para el impuesto a las Ganancias va en el mismo sentido. Si esto va acompañado de una ley que ponga límites a lo que va a controlar la ARCA es probable que sea un estímulo importante a que la gente ‘saque los dólares del colchón”, consideró el ex ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba.

Mercados

Por lo demás, los mercados reaccionaron con cierta cautela. Los dólares en general registraron una baja, pero también las acciones. Por el contrario, los bonos operaron en positivo.